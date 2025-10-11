4 đội bóng tranh cúp Doanh nhân trẻ Gia Lai 2025

(GLO)- Ngày 11-10, tại xã Ia Krái, Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai tổ chức Giải bóng đá tranh cúp Doanh nhân trẻ Gia Lai 2025.

Trận chung kết giữa đội bóng FC Doanh nhân trẻ Gia Lai và Đoàn xã Ia Krái. Ảnh: Nguyễn Hường

Tham gia giải có 4 đội bóng: FC Doanh nhân trẻ Gia Lai, Công an xã Ia Krái, lão tướng xã Ia Grai, Đoàn xã Ia Krái. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Kết quả, đội bóng FC Doanh nhân trẻ Gia Lai giành giải nhất; đội bóng Đoàn xã Ia Krái đạt giải nhì, đội bóng lão tướng xã Ia Grai giành giải ba, giải khuyến khích được trao cho đội bóng Công an xã Ia Krái.

Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Krái. Ảnh: Nguyễn Hường

Dịp này, Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai đã tặng 50 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Krái.

Giải bóng đá được tổ chức nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025); tạo cơ hội giao lưu thể thao, rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các doanh nhân; lan tỏa năng lượng tích cực, yêu thương và sẻ chia đến cộng đồng.