Khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên Gia Lai

MINH NHẬT MINH NHẬT
(GLO)- Chiều 10-10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên Gia Lai năm 2025.

Ngày hội có các hoạt động: Giải bóng chuyền cán bộ Đoàn-Hội; Giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh-thiếu niên; Liên hoan chèo Bả trạo; Liên hoan võ cổ truyền Bình Định...

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025).

Ngày hội còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, hội viên, thanh niên giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn-Hội các cấp.

aadadbd6ae55b71803c2cb8b346f7bbd.jpg
Giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh-thiếu niên diễn ra ngay sau lễ khai mạc ngày hội. Ảnh: M.N

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh-thiếu niên; với sự tham gia của 9 đội bóng đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Lễ bế mạc Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên Gia Lai sẽ diễn ra vào tối 12-10.

Được biết, ngoài Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên Gia Lai, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai còn tổ chức lễ trao giải thưởng 15-10 và tuyên dương Gương thanh niên sống đẹp cấp tỉnh năm 2025; ra mắt công trình số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

