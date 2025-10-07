Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Sáng tạo từ tinh thần xung kích

Hiện tại, Tỉnh Đoàn đang tổ chức 2 sân chơi: Cuộc thi Thanh thiếu niên Gia Lai với phát triển du lịch, Liên hoan Võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lần thứ I năm 2025.

Điểm chung của các cuộc thi là tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Kết quả chung cuộc sẽ được tính từ điểm số do Ban giám khảo chấm và kết quả bình chọn trực tuyến.

Đây không chỉ là sự thích ứng với xu thế công nghệ, chuyển đổi số mà còn mở ra cơ hội để đông đảo thanh thiếu niên và cán bộ Đoàn ở cả vùng sâu, vùng xa đều có thể tham gia, lan tỏa thông qua sự kết nối không giới hạn của các nền tảng số.

Đến thời điểm hiện tại, Đoàn phường An Khê đã gửi 1 clip dự thi Liên hoan Võ cổ truyền Bình Định và 2 clip tham gia Cuộc thi Thanh thiếu niên Gia Lai với phát triển du lịch.

Clip dự thi Liên hoan Võ cổ truyền Bình Định với bài Ngọc trản quyền do võ sinh Nguyễn Ngọc biểu diễn để lại nhiều ấn tượng nhờ sự đa dạng trong các góc quay, tiết tấu nhạc dồn dập, hào sảng, tăng tính hấp dẫn, sinh động cho từng thế võ. Không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ, dứt khoát của đường quyền, sản phẩm còn thể hiện kỹ năng quay dựng phim của ĐVTN.

Theo chị Võ Thị Thanh Tâm-Bí thư Đoàn phường An Khê, quá trình thực hiện sản phẩm dự thi là một hành trình vừa rèn luyện, vừa trải nghiệm cho các bạn ĐVTN. Đoàn phường đã khuyến khích các CLB võ, CLB học sinh tại các trường THPT tham gia, đồng thời huy động đoàn viên có kỹ năng quay phim, dựng clip hỗ trợ.

“Dù điều kiện còn hạn chế, nhưng các bạn đã làm việc rất trách nhiệm, nhiệt huyết. Từ những ý tưởng đơn giản ban đầu, sản phẩm cuối cùng đã thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, khát vọng khẳng định bản thân của tuổi trẻ”- chị Tâm chia sẻ.

Không chỉ trong bộ phận ĐVTN, chính người dân cũng bị cuốn hút bởi những sản phẩm dự thi trực tuyến. Anh Nguyễn Văn Thịnh (38 tuổi, phường An Nhơn Bắc) thường xuyên theo dõi các phần thi của ĐVTN tại fanpage của Tuổi trẻ Gia Lai.

Anh nhận xét: “Tôi rất ấn tượng vì các em không chỉ thi đấu võ hay quảng bá du lịch mà còn thể hiện khả năng sáng tạo trong quay dựng, truyền tải cảm xúc. Qua màn hình điện thoại, người xem vẫn cảm nhận được tinh thần trẻ trung, năng động và niềm tự hào về quê hương. Đây là cách làm rất phù hợp với thời đại số, khiến hoạt động Đoàn trở nên gần gũi hơn với xã hội”.

Lan tỏa bản sắc trên nền tảng số

Ở xã Phù Mỹ Đông, ý tưởng gắn kết võ cổ truyền với du lịch địa phương đã được triển khai sáng tạo. Đoàn xã phối hợp cùng CLB võ thuật dàn dựng clip “Song phượng kiếm” quay tại nhiều thắng cảnh như mũi Vi Rồng, ngọn hải đăng Hòn Nước, đầm Trà Ổ, rừng dương phòng hộ ven biển.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Anh Nguyễn Tuyên Hoàng-Bí thư Đoàn xã Phù Mỹ Đông-cho biết: “Đến nay, Đoàn xã đã gửi 1 clip dự thi Liên hoan Võ cổ truyền Bình Định và 1 clip dự Cuộc thi Thanh thiếu niên với phát triển du lịch. Các bạn trẻ rất hào hứng, một phần cũng vì địa phương hiện có 2 CLB võ thuật nên việc vận động võ sinh là ĐVTN tham gia rất thuận lợi”.

Duy Khang tham gia dự thi với bài quyền Lôi long đao. Ảnh: NVCC.

17 tuổi, Nguyễn Hà Duy Khang (lớp 12A3, Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam) đã có hơn 10 năm gắn bó với võ cổ truyền. Tham gia Liên hoan Võ cổ truyền Bình Định trong ĐVTN lần thứ I năm 2025, Khang trình diễn bài quyền Lôi long đao đầy tự tin, mạnh mẽ.

Em cho biết: “So với biểu diễn trực tiếp thì ghi hình vất vả hơn nhiều vì phải thực hiện nhiều lần để có góc quay đẹp. Nhưng chính sự đầu tư công phu này khiến clip hấp dẫn hơn, giúp khán giả cảm nhận rõ tinh thần võ đạo”.

Không chỉ biểu diễn, Khang còn tự lên ý tưởng kịch bản, cùng 2 bạn khác hỗ trợ nhau quay clip ngay tại sân trường. Toàn bộ quá trình từ quay bằng điện thoại, dựng hình, ghép nhạc và lời bình đều do các em tự học, tự làm theo đúng tinh thần “cây nhà lá vườn”.

“Chúng em muốn clip không chỉ thể hiện kỹ thuật võ mà còn lan tỏa ý nghĩa, tinh thần của bài quyền. Đây là cách để chúng em vừa rèn luyện bản lĩnh, vừa quảng bá võ cổ truyền Bình Định đến nhiều bạn trẻ hơn”- Khang chia sẻ.

Gửi 6 clip dự thi Liên hoan Võ cổ truyền Bình Định trong ĐVTN, chị Bùi Thị Thanh Loan-Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam-cho biết: “Với sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, hình thức thi trực tuyến giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận đông đảo bạn trẻ, trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh quê hương.

Đây cũng là dịp để gắn kết phong trào thanh niên với các hoạt động phát triển KT-XH tại địa phương, tạo sự đồng hành và hứng khởi trong từng chi đoàn, cộng đồng người trẻ”.