Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Mua hàng trúng thưởng nhưng lại bị lừa 554 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN GIANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhận đơn báo bị lừa đảo 554 triệu đồng. Nạn nhân là chị T.T.T.T. (SN 1989, ở xã An Lương).

img-8839.jpg
Tin nhắn chị T. nhận được của các đối tượng lừa đảo. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, cuối tháng 8 vừa qua, chị T. lên mạng xã hội Facebook, vào trang “Mẹ & Bé Đồ Trẻ Em-Chính hãng” để xem và đặt mua tủ đựng đồ cho em bé. Sau đó, trang này giới thiệu cho chị T. tủ đựng đồ em bé của hệ thống Con Cưng với giá 1.690.000 đồng.

Tuy nhiên, do tháng sinh nhật của hệ thống Con Cưng nên sản phẩm này được khuyến mãi chỉ còn 65.000 đồng.

Tiếp đó, trang web thông báo chị T. trúng phần quà may mắn là 2 chỉ vàng, yêu cầu chị T. cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và đưa chị T. vào nhóm Messenger có tên “Quà đặc biệt” để làm hồ sơ và thủ tục nhận thưởng. Nhóm này đều là những người được trúng quà và ai cũng chuyển khoản để làm thủ tục nhận quà nên chị tin tưởng tham gia.

Sau khi vào nhóm, trang web yêu cầu chị T. chuyển khoản 18 triệu đồng để làm hồ sơ và thủ tục giải ngân rút thưởng. Sau khi chuyển tiền xong, trang web báo chị T. đã bị lỗi hệ thống, sai cú pháp.

Do tâm lý sợ bị mất số tiền đã chuyển trước đó cùng 2 chỉ vàng trúng thưởng nên chị T. đã bị các đối tượng dẫn dắt, câu nhử và tiếp tục chuyển tiền nhiều lần với tổng cộng 554 triệu đồng. Biết mình đã bị lừa đảo nên chị T. đến cơ quan Công an trình báo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngăn chặn dòng tiền lừa đảo trên không gian mạng

Ngăn chặn dòng tiền lừa đảo trên không gian mạng

(GLO)-Cùng với việc đấu tranh phòng-chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phối hợp cùng với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh kịp thời phong tỏa các tài khoản của đối tượng lừa đảo để thu hồi tài sản cho các bị hại. 

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Tòa soạn-Bạn đọc

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu mạo danh nhân viên cấp nước gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với số điện thoại lạ tự xưng “nhân viên cấp nước”, đặc biệt khi có yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển khoản qua đường link lạ.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Nâng điểm, chạy đại học, bán phao VIP, mở lớp luyện thi “ảo”, giả danh cán bộ giáo dục… là những chiêu trò lừa đảo đang nổi lên trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gần kề. Công an khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần cảnh giác, tỉnh táo trước những “cái bẫy” giăng sẵn.

null