Gia Lai: Mua hàng trúng thưởng nhưng lại bị lừa 554 triệu đồng

(GLO)- Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhận đơn báo bị lừa đảo 554 triệu đồng. Nạn nhân là chị T.T.T.T. (SN 1989, ở xã An Lương).

Tin nhắn chị T. nhận được của các đối tượng lừa đảo. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, cuối tháng 8 vừa qua, chị T. lên mạng xã hội Facebook, vào trang “Mẹ & Bé Đồ Trẻ Em-Chính hãng” để xem và đặt mua tủ đựng đồ cho em bé. Sau đó, trang này giới thiệu cho chị T. tủ đựng đồ em bé của hệ thống Con Cưng với giá 1.690.000 đồng.

Tuy nhiên, do tháng sinh nhật của hệ thống Con Cưng nên sản phẩm này được khuyến mãi chỉ còn 65.000 đồng.

Tiếp đó, trang web thông báo chị T. trúng phần quà may mắn là 2 chỉ vàng, yêu cầu chị T. cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và đưa chị T. vào nhóm Messenger có tên “Quà đặc biệt” để làm hồ sơ và thủ tục nhận thưởng. Nhóm này đều là những người được trúng quà và ai cũng chuyển khoản để làm thủ tục nhận quà nên chị tin tưởng tham gia.

Sau khi vào nhóm, trang web yêu cầu chị T. chuyển khoản 18 triệu đồng để làm hồ sơ và thủ tục giải ngân rút thưởng. Sau khi chuyển tiền xong, trang web báo chị T. đã bị lỗi hệ thống, sai cú pháp.

Do tâm lý sợ bị mất số tiền đã chuyển trước đó cùng 2 chỉ vàng trúng thưởng nên chị T. đã bị các đối tượng dẫn dắt, câu nhử và tiếp tục chuyển tiền nhiều lần với tổng cộng 554 triệu đồng. Biết mình đã bị lừa đảo nên chị T. đến cơ quan Công an trình báo.