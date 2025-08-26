Trắng tay với bẫy lừa tình - tiền

(GLO)- Chỉ với những tin nhắn ngọt ngào, vài lời hứa hẹn về tương lai... nhiều người nhẹ dạ đã trao niềm tin và tiền bạc để rồi nhận hậu quả cay đắng. Những cú lừa tình kết hợp lừa đầu tư tài chính đang khiến không ít nạn nhân ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay.

Sập bẫy hoa hồng ảo

Ngày 22.8, bà N.T.H. (SN 1987, trú tại phường Quy Nhơn) đến CA phường Quy Nhơn trình báo việc bị lừa mất 987 triệu đồng.

Theo đó, đầu tháng 7.2025, bà H. được một tài khoản Facebook tên “Tuấn Lê” (không rõ lai lịch) kết bạn. Sau nhiều lần trò chuyện, tán tỉnh, Tuấn giới thiệu mình đang quản lý một tập đoàn lớn tại Hà Nội, đồng thời mời bà H. tham gia mô hình đầu tư tài chính của tập đoàn qua website “vinvns.com” với tỷ lệ lợi nhuận cao. Tin tưởng, bà H. nhờ Tuấn hướng dẫn cách tham gia. Để tạo lòng tin, Tuấn dựng kịch bản cùng bà H. đầu tư chung gói 2,5 tỷ đồng.

Website giả mạo một tập đoàn lớn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo bà N.T.H. (SN 1987, ở phường Quy Nhơn) số tiền gần 1 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 11.8, làm theo chỉ dẫn, bà H. nộp 2 triệu đồng vào tài khoản trên website và ngay lập tức được báo lãi 26.000 đồng. Thấy dễ kiếm tiền, bà tiếp tục 13 lần chuyển tiền, tổng cộng 985 triệu đồng. Cùng với đó, Tuấn liên tục gửi ảnh chụp màn hình giao dịch nhằm chứng minh cũng đã đầu tư vào tài khoản chung.

Ngày 19.8, khi số dư hiển thị 2,5 tỷ đồng, bà H. thao tác rút gốc và lãi thì hệ thống báo lỗi, yêu cầu nộp thêm 30% số tiền, tương đương 750 triệu đồng để đặt cọc mới rút được. Khi hỏi Tuấn, bà H. được trấn an chỉ cần nộp 300 triệu đồng, phần còn lại Tuấn sẽ bổ sung. Tuy nhiên, khi bà H. nói đã hết tiền, Tuấn lập tức chặn Zalo, tài khoản “Tuấn Lê” cũng biến mất.

Tương tự, tháng 2.2025, ông P.Q.M. (SN 1982, trú tại xã Ia Krái) cũng “sa bẫy” sau khi quen một người qua TikTok. Bằng những lời ngọt ngào, đối tượng khiến ông M. tin tưởng, tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số qua một ứng dụng giả mạo. Từ ngày 27.2 - 6.3.2025, ông M. đã chuyển gần 2,4 tỷ đồng. Khi muốn rút tiền, ông bất ngờ bị “người yêu” cắt liên lạc, biến mất không dấu vết.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh), từ đầu năm 2025 đến nay, chiêu lừa tình kết hợp đầu tư tài chính đã khiến hơn 20 người trở thành nạn nhân. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều người bị lừa số tiền nhỏ, hoặc vì xấu hổ, sợ ảnh hưởng hôn nhân nên không dám trình báo. Đối tượng thường nhắm đến mẹ đơn thân, người đang gặp trục trặc tình cảm hay cô đơn tuổi xế chiều và đâu đó là lợi dụng lòng tham của nạn nhân.

Trước đó, ông L.M.P. (SN 1955, trú tại phường Quy Nhơn Nam) bị lừa 2,7 tỷ đồng. Cuối tháng 3.2025, ông P. đồng ý kết bạn với tài khoản Facebook “Lê Thị Hồng Thi”. Sau vài ngày trò chuyện tình tứ, Thi giới thiệu sinh năm 1979, làm việc tại công ty chứng khoán ở TP Hồ Chí Minh và rủ ông P. đầu tư qua website “huobiaa22.com”.

Ban đầu, ông P. nộp 30 triệu đồng, nhận lãi 1,5 triệu đồng (tương đương 5%). Thấy lợi nhuận dễ dàng, ông tiếp tục chuyển tiền. Từ ngày 3 - 9.4.2025, ông đã đầu tư tổng cộng 2,7 tỷ đồng. Sau đó, Thi yêu cầu ông nộp thêm để hưởng lợi nhuận 10%. Nghi ngờ, ông P. đề nghị rút tiền thì không liên lạc được với Thi và cũng không truy cập được vào website.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh), cho biết: Chiêu lừa làm quen, kết bạn qua tin nhắn “đi lạc”, cuộc gọi nhầm... rồi dẫn dụ đầu tư chiếm đoạt tài sản tuy không mới nhưng ngày càng biến tướng, kịch bản được cập nhật liên tục. Các đối tượng lợi dụng tâm lý cô đơn, mong muốn tình cảm và lòng tham lợi nhuận của nạn nhân để dần chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng lừa đảo công nghệ cao ngày càng phức tạp, lực lượng CA thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác. Người dân tuyệt đối không kết bạn, trò chuyện yêu đương với người lạ trên mạng; không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.