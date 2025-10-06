Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nam sinh viên ở Gia Lai bị lừa đảo chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn của em N.D.G. (SN 2006, sinh viên năm thứ 2, ở trọ tại phường Quy Nhơn) về việc bị các đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Đầu tiên, G. nhận được điện thoại từ số lạ. Một người đàn ông tự xưng là Trung úy Nam, công tác tại Công an TP. Hà Nội, thông báo G. là người bán thông tin cá nhân cho người khác sử dụng tạo tài khoản ảo để rửa tiền phi pháp, cần hợp tác điều tra.

nam-sinh-vien-o-gia-lai-bi-lua-gan-13-ty-dong.jpg
Hành vi lừa đảo bắt đầu bằng một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Ảnh: Internet

Để G. tin tưởng, đối tượng bật camera cho G. nhìn thấy hình ảnh 1 sĩ quan công an mặc quân phục cùng các công cụ hỗ trợ; yêu cầu G. phải giữ bí mật với người thân trong 72 tiếng đồng hồ, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, G. bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản chỉ định để chứng minh mình vô tội và sẽ được trả lại sau đó. Khi G. trả lời không có tiền, bọn chúng gửi một thông báo về việc cử sinh viên tham gia chương trình du học ngắn hạn tại Nhật Bản, yêu cầu G. gửi về cho gia đình để xin tiền.

G. gửi những hình ảnh này cho mẹ mình là bà T. Tưởng thật, bà T. đã gom góp tiền dành dụm và vay thêm người thân để chuyển khoản cho con trai 4 lần với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng để tham gia chương trình du học nước ngoài.

Sau khi nhận tiền của mẹ, G. chuyển toàn bộ số tiền đến tài khoản số 056619051999 (Sacombank), tên Nguyen Thanh Dat. Không thấy hoàn lại số tiền nói trên, G. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Trước đó, giữa tháng 7-2025, em L.H.D.T. (SN 2004, ở trọ tại phường Quy Nhơn Đông) cũng bị lừa 450 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

