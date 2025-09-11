Danh mục
Cảnh giác tình trạng giả danh giáo viên thu học phí thi giấy phép lái xe

QUANG TẤN
(GLO)- Trường Cao đẳng Gia Lai vừa có công văn gửi UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc có người lợi dụng danh nghĩa giáo viên của nhà trường để thu tiền học phí thi giấy phép lái xe mô tô (hạng A1).

Theo đó, thời gian qua, Trường Cao đẳng Gia Lai nhận được phản ánh của nhiều địa phương và phụ huynh, học viên về việc ông Võ Văn Tình (sinh ngày 4-8-1975, số CCCD: 052075003601 cấp ngày 4-4-2023; trú tại xã Cửu An) lợi dụng danh nghĩa giáo viên của trường để thu tiền học phí lái xe mô tô (hạng A1).

nhieu-hoc-vien-da-nop-tien-nhung-khong-co-trong-danh-sach-thi.jpg
Nhiều trường hợp người dân đã nộp tiền nhưng không có tên trong danh sách dự thi.
Ảnh minh họa: Q.T

Theo Trường Cao đẳng Gia Lai, trước đây, ông Võ Văn Tình là nhân viên hợp đồng của trường từ ngày 1-1-2025. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, ông Tình không đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm nên đã bị trường thanh lý hợp đồng lao động kể từ ngày 30-5-2025.

Dù vậy, đến nay, ông Võ Văn Tình vẫn tiếp tục đến một số xã, phường mạo danh là giáo viên của trường để thu tiền học phí thi giấy phép lái xe mô tô. Nhiều trường hợp người dân đã nộp tiền nhưng không có tên trong danh sách dự thi. Hành vi này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của trường và quyền lợi chính đáng của người dân.

Do đó, Trường Cao đẳng Gia Lai đề nghị UBND các xã, phường thông tin rộng rãi đến nhân dân để nắm rõ, tránh hiện tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

