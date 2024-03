Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 481/TB-CSHS về việc tìm người bị hại trong vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án mua bán người, xảy ra từ tháng 11-2022 đến tháng 6-2023 tại tỉnh Gia Lai, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 134/QĐ-CSHS ngày 19-11-2023.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 11-2022 đến tháng 6-2023, thông qua mối quan hệ quen biết, bị can Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tại tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) có hành vi dụ dỗ, lừa gạt nhiều người đi lao động tại Myanmar. Tuy nhiên, sau khi đến Myanmar, Huyền đã đưa các bị hại trên vượt biên sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng, thuộc tỉnh Bò Kẹo (Lào) và chuyển giao cho chủ công ty chuyên sử dụng mạng xã hội để lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tại đây, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, ép làm việc trái ý muốn. Đồng thời, đưa ra điều kiện nếu muốn về Việt Nam thì yêu cầu gia đình gửi tiền chuộc 210 triệu đồng/người, nếu không sẽ bán sang Thái Lan. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên các gia đình đã chuyển tiền chuộc theo yêu cầu của Huyền với tổng số tiền 1,05 tỷ đồng và được thả về Việt Nam. Riêng Huyền, sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 31-1-2024, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được bị can Vũ Thị Khánh Huyền theo Quyết định truy nã số 97/QĐTN-CSHS ngày 18-1-2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra còn xác định, ngoài 5 trường hợp bị lừa gạt trong vụ án mua bán người nêu trên đã trình báo thì có một số trường hợp khác đã về Việt Nam hoặc đang mắc kẹt tại Myanmar và Lào nhưng chưa đến trình báo cơ quan chức năng để tố giác làm rõ hành vi phạm tội của bị can Huyền và các đối tượng có liên quan.

Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã, TP. Pleiku phối hợp cùng chính quyền các cấp phát động quần chúng, tuyên truyền, thông báo rộng rãi cho người dân biết, tố giác tội phạm.

Ai là người bị hại thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), số điện thoại 0694329148 hoặc liên hệ điều tra viên Hồ Quốc Dũng, số điện thoại 0982220124, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để giải quyết vụ án theo quy định.