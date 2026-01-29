Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh"

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
(GLO)- Ngày 29-1, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký Quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

du-lich-gia-lai-6418.jpg
Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mở ra nhiều cơ hội cho du lịch của tỉnh. Ảnh: P.V
gia-lai-jan-17-3.png
Biểu trưng của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo Đề án, Năm Du lịch quốc gia 2026 có tên gọi là Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tên tiếng Anh là “Visit Viet Nam Year - Gia Lai 2026”.

Chủ đề của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (“Gia Lai - Mountains embrace the Sea”).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phê duyệt biểu trưng và bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

anh-man-hinh-2026-01-29-luc-182626.png
Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Các hoạt động, sự kiện chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Gia Lai (Quy Nhơn, Pleiku, các xã, phường trọng điểm phát triển du lịch). Các chương trình, sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức tại tỉnh Gia Lai và các tỉnh, thành phố.

anh-man-hinh-2026-01-29-luc-182835.png

Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026” dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026, lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12-2026.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, tạo động lực phát triển toàn diện Ngành du lịch.

Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

anh-man-hinh-2026-01-29-luc-182808.png

Qua đó, góp phần khơi thông nguồn lực và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của tỉnh để tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch; thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực.

