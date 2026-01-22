Đoàn phường Quy Nhơn triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng

Công trình gồm các hạng mục: kiểm tra, thay thế đường dây điện xuống cấp; cải tạo hệ thống điện bảo đảm an toàn, tiết kiệm; hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt.
Trước đó, ngày 20-1, Đoàn phường Quy Nhơn ra quân thực hiện mô hình “Trụ điện nở hoa” trên tuyến đường Trần Quốc Tuấn, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.
Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Đoàn phường Quy Nhơn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên.