Đoàn phường Quy Nhơn triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21-1, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đội Quản lý điện Quy Nhơn (Công ty Điện lực Gia Lai) thực hiện công trình thanh niên “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 27, 30, 35 và 58.

Công trình gồm các hạng mục: kiểm tra, thay thế đường dây điện xuống cấp; cải tạo hệ thống điện bảo đảm an toàn, tiết kiệm; hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt.

Trước đó, ngày 20-1, Đoàn phường Quy Nhơn ra quân thực hiện mô hình “Trụ điện nở hoa” trên tuyến đường Trần Quốc Tuấn, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.

Đoàn phường Quy Nhơn thực hiện công trình “trụ điện nở hoa” trên đường Trần Quốc Toản. Ảnh: D.L

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Đoàn phường Quy Nhơn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên.