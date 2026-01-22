Báo Gia Lai điện tử

Đoàn phường Quy Nhơn triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21-1, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đội Quản lý điện Quy Nhơn (Công ty Điện lực Gia Lai) thực hiện công trình thanh niên “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 27, 30, 35 và 58.

Công trình gồm các hạng mục: kiểm tra, thay thế đường dây điện xuống cấp; cải tạo hệ thống điện bảo đảm an toàn, tiết kiệm; hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt.

Trước đó, ngày 20-1, Đoàn phường Quy Nhơn ra quân thực hiện mô hình “Trụ điện nở hoa” trên tuyến đường Trần Quốc Tuấn, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.

doan-phuong-quy-nhon-chao-mung-dai-hoi-dang-1.jpg
Đoàn phường Quy Nhơn thực hiện công trình “trụ điện nở hoa” trên đường Trần Quốc Toản. Ảnh: D.L

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Đoàn phường Quy Nhơn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên.

Đại diện thế hệ trẻ trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thanh niên Gia Lai gửi trọn niềm tin đến Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

