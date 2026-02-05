Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video
Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Em Đặng Hoàng Phương Linh đạt giải nhất cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 5-2, tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đã diễn ra vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026.

Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức dành cho học sinh THCS các xã, phường ven biển.

cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-que-huong-tai-gia-lai.jpg
Vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Nhật Vũ

Từ tháng 4-2025 đến tháng 12-2025, cuộc thi đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn 6 xã, phường ven biển tỉnh Gia Lai, thu hút hơn 15.000 học sinh tham gia. Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn được 100 thí sinh tiêu biểu để tham gia vòng thi cấp tỉnh. Tại đây, các thí sinh lần lượt trải qua các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về chủ quyền biển, đảo.

54246a6d7462fa3ca373.jpg
Thí sinh lần lượt trải qua các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về chủ quyền biển đảo. Ảnh: Nhật Vũ

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đặng Hoàng Phương Linh (lớp 8A8, Trường THCS Đống Đa, phường Quy Nhơn); cùng 2 giải nhì, 2 giải ba.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là cầu nối để các học sinh THCS tiếp cận, tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng của địa phương, về giá trị lịch sử - văn hóa - kinh tế của biển, đảo. Từ đó, hình thành lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng cống hiến và ý thức sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Kỹ năng sống

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trạm thông tin

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

60s Gia Lai: Khu vườn vui vẻ

60s Gia Lai: Khu vườn vui vẻ

60s Gia Lai

(GLO)- Giữa không gian bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku) xuất hiện “Khu vườn vui vẻ”- điểm vui chơi mới với cụm 10 bức tượng cỡ lớn sinh động và ngộ nghĩnh. Dù chỉ vừa hoàn thiện, khu vườn đã nhanh chóng thu hút nhiều gia đình đưa con em đến trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ.

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Sống trẻ

(GLO)- Ngày 25-1, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku, thầy Lê Văn Bình (giảng viên Giáo dục thể chất, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” dành cho lớp học tình thương làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

Shorts Video

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Chuyển động trẻ

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Shorts Video

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.