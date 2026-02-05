Em Đặng Hoàng Phương Linh đạt giải nhất cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

(GLO)- Ngày 5-2, tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đã diễn ra vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026.

Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức dành cho học sinh THCS các xã, phường ven biển.

Vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 diễn ra tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Nhật Vũ

Từ tháng 4-2025 đến tháng 12-2025, cuộc thi đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn 6 xã, phường ven biển tỉnh Gia Lai, thu hút hơn 15.000 học sinh tham gia. Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn được 100 thí sinh tiêu biểu để tham gia vòng thi cấp tỉnh. Tại đây, các thí sinh lần lượt trải qua các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về chủ quyền biển, đảo.

Thí sinh lần lượt trải qua các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về chủ quyền biển đảo. Ảnh: Nhật Vũ

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đặng Hoàng Phương Linh (lớp 8A8, Trường THCS Đống Đa, phường Quy Nhơn); cùng 2 giải nhì, 2 giải ba.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là cầu nối để các học sinh THCS tiếp cận, tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng của địa phương, về giá trị lịch sử - văn hóa - kinh tế của biển, đảo. Từ đó, hình thành lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng cống hiến và ý thức sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.