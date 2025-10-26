Gia Lai tập trung nạo vét kênh mương, bảo đảm tiêu thoát lũ

(GLO)- Nhằm chủ động phòng-chống ngập úng trong mùa mưa lũ năm nay và phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đang triển khai nạo vét, khơi thông dòng chảy trên toàn hệ thống kênh mương thủy lợi do đơn vị quản lý.

Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định-thông tin: Công ty đang quản lý, vận hành 1.442 km kênh mương, trong đó có khoảng 440 km kênh đất chưa được kiên cố hóa.

Những năm qua, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định luôn duy trì công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét, phát dọn định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống kênh mương hoạt động ổn định, thông thoáng. Tuy nhiên, do tỷ lệ kênh đất còn lớn, công tác quản lý, vận hành vẫn gặp nhiều khó khăn. Bờ kênh thường xuyên bị xói lở, sạt trượt do tác động của dòng chảy và mưa lũ, trong khi bèo lục bình, cây cỏ phát triển nhanh, bám sâu vào lòng kênh, gây tắc nghẽn dòng chảy và ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ.

Để đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả trong mùa mưa lũ năm nay, Công ty đã huy động 4 máy đào cùng nhân công triển khai nạo vét, phát dọn 33 tuyến kênh mương với tổng chiều dài 106 km, tổng kinh phí thực hiện 872 triệu đồng. Đến nay, tiến độ thi công đạt khoảng 70% khối lượng công việc.

Công nhân Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: T.Lợi

Xã Tuy Phước Đông nằm ở hạ nguồn sông Kôn, là khu vực có hệ thống kênh mương dày đặc, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa là cửa ngõ tiêu thoát nước ra đầm Thị Nại. Tuy nhiên, do quá trình bồi lắng, nhiều đoạn kênh bị tắc nghẽn, gây ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Hiện nay, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đang quản lý 64 km kênh mương, gồm 19 km kênh kiên cố và 45 km kênh đất. Thời điểm này, công ty tập trung nạo vét 2 tuyến kênh chính, trong đó tuyến kênh Văn Khám dài 6.330 m đã hoàn thành nạo vét, phát dọn, đảm bảo dòng chảy thông thoáng, góp phần tiêu thoát nước nhanh khi mưa lũ và phục vụ nước tưới cho vụ Đông Xuân sắp tới.

Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho hay: “Việc khơi thông dòng chảy ở các tuyến kênh mương có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm thiểu ngập úng, giúp nước thoát nhanh ra đầm, hạn chế thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho vụ sản xuất Đông Xuân sắp tới".

Cùng với việc phối hợp nạo vét, phát dọn hệ thống kênh mương thủy lợi, chính quyền xã Tuy Phước Đông cũng đang chủ động xây dựng phương án ứng phó với bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đảm bảo an toàn cho người dân và sản xuất.

Xe đào được huy động nạo vét lòng kênh, đảm bảo tiêu thoát lũ. Ảnh: T.Lợi

Ông Hồ Nguyên Sĩ cho biết thêm: "Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai nạo vét 85 tuyến kênh với tổng chiều dài khoảng 220 km trên toàn tỉnh, nhằm đảm bảo hệ thống kênh mương được thông thoáng, vận hành ổn định, góp phần tiêu thoát nước và phục vụ tốt nhất cho sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026".