Tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Hoàng (SN 2008, trú tại xã An Lương) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 17-3, tổ công tác của Công an xã Bình Dương tiến hành kiểm tra hành chính 1 nhà nghỉ trên địa bàn xã và phát hiện Hoàng cùng nhóm bạn gồm N.T.D. (SN 2008, trú tại xã An Lương), Đ.S.N. (SN 2010, trú xã Phù Mỹ Nam) cùng 2 bé gái thuê 2 phòng nghỉ tại đây.

Thời điểm tổ công tác Công an xã Bình Dương phát hiện sự việc. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, một bé gái sinh ngày 5-11-2013, bé còn lại sinh ngày 20-11-2012.

Phát hiện sự việc có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác tiến hành làm việc và xác định nhóm của Hoàng quen biết với 2 bé gái từ trước qua mạng xã hội.

Đêm 16-3, nhóm Hoàng thuê phòng tại nhà nghỉ và sau đó Hoàng đã quan hệ tình dục với bé gái sinh năm 2013. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng xác định Đ.S.N. đã quan hệ tình dục với bé gái sinh năm 2012.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Bình Dương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp điều tra để xử lý các đối tượng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, trong vụ việc trên, cả Hoàng và Đ.S.N. đều thực hiện hành vi với sự thuận tình của 2 bé gái.

Tuy nhiên, Hoàng quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi nên rơi vào trường hợp "hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Theo đó, các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi sẽ bị xử lý về tội danh này.

Còn trường hợp của Đ.S.N., dù quan hệ tình dục với bé gái có độ tuổi trên 13 dưới 16, tuy nhiên do N. chưa đủ 18 tuổi nên không bị xử lý về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.