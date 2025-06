2 đối tượng chuyên trộm cắp tại các công trình xây dựng sa lưới

(GLO)- Sáng 5-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Đinh Thiên Châu (SN 1989, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) và Trần Ngọc Lâm (SN 1989, trú tại xã Adơk, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là 2 đối tượng đã có nhiều tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Châu đã có 3 lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; Lâm có 1 lần đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và hiện đang chấp hành quyết định quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng ở xã Adơk.

Cơ quan Công an đang tìm người bị hại của 2 đối tượng Châu (trái) và Lâm. Ảnh: Duy Hải

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ” khi thực hiện hành vi trộm cắp để tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Theo đó, từ đầu tháng 5-2025, 2 đối tượng thường điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 36M9-7550, mang theo xà beng, kìm, trục vít, cờ lê… đi dọc các tuyến đường thuộc huyện Đak Đoa và TP. Pleiku để lợi dụng sở hở của người dân nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng thường nhắm đến các công trình xây dựng tập kết nhiều máy móc có giá trị nhưng sơ hở trong việc quản lý tài sản, rồi ban đêm đột nhập, trộm cắp mô tơ điện, máy nổ, máy phát điện, máy hàn điện, sắt...

Cơ quan Công an xác định: Từ đầu tháng 5 tới ngày 24-5, các đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng ở địa bàn các xã, phường: Trà Bá, Thắng Lợi, Yên Thế, Phù Đổng, Trà Đa, Biển Hồ (TP. Pleiku) và 2 vụ trộm cắp tại địa bàn huyện Đak Đoa. Tuy nhiên, hiện tại công tác truy tìm người bị hại còn gặp khó khăn vì nhiều đơn vị thi công công trình chưa trình báo lực lượng Công an.

Do đó, Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại của 2 đối tượng trên liên hệ Công an xã, phường nơi cư trú hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự (số 11 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku; gặp Điều tra viên thụ lý: Trung tá Lê Hoài Đức, số điện thoại 096.335.2222) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.