Pleiku: Nhiều trường hợp vẫn vi phạm nồng độ cồn

Cảnh sát thu giữ súng, bình xịt hơi cay, mã tấu... khi triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá do nhiều đối tượng liên tỉnh thực hiện.

Công an tỉnh Hậu Giang khi có yêu cầu trao đổi công việc với các sở, ban, ngành thì sẽ có giấy mời và làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan chứ không mời hoặc làm việc qua điện thoại

Những ngày qua, bà Kiều Thị Hiển (trú tại thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) rất hoang mang và bức xúc khi vườn cây ăn trái nhà bà bị kẻ gian chặt phá. Công an huyện Chư Păh đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản này.

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố tài xế bị can Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, nguyên Cảnh sát giao thông Công an huyện Chư Prông) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Một thanh niên làm nghề bốc xếp ở chợ Hoá An đã dùng súng bắn vào quán cà phê khiến hai vợ chồng đối thủ bị thương nặng. Công an Đồng Nai đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Chiều 30-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng với đối tượng Đỗ Đăng Trường (SN 1988, trú tại làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

(GLO)- Sáng 30-8, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu là vật chứng và tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (gọi tắt là Hội đồng) do Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai thành lập đã tiến hành tiêu hủy 64.018 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngoài Quân "Idol", 3 đồng phạm khác cũng bị tuyên án tử hình do liên quan việc vận chuyển trái phép 10 kg ma túy.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.