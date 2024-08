(GLO)- UBND tỉnh vừa có Công văn số 2012/UBND-NC về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo, triển khai kế hoạch bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và dịp đầu năm học mới; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe, dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn giao thông; kiểm tra, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ được giao quản lý; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc lớn, bán kính đường cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế; đồng thời đôn đốc, phối hợp kiểm tra, đảm bảo điều kiện an toàn trên các tuyến quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ III quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Công an tỉnh chỉ đạo huy động tối đa về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung, giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Chú trọng tuần tra, kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai chỉ đạo, định hướng, thực hiện tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT, tình hình TNGT, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa TNGT.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, hiệu quả và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; triển khai các biện pháp lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ở đô thị và hành lang an toàn đường bộ; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện nội dung Công văn và tổng hợp tình hình bảo đảm TTATGT, TNGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh, báo cáo cho UBND tỉnh.