Đak Đoa: Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông, chuẩn bị năm học mới

Theo UBND huyện Đak Đoa, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2024 sẽ diễn biến phức tạp khi năm học mới 2024-2025 chuẩn bị bắt đầu; vào mùa vụ thu hoạch nông sản kéo theo các phương tiện nói chung, đặc biệt là xe công nông, xe độ chế tham gia giao thông tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Vì vậy, huyện đồng loạt ra quân tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (tháng 9-2024).

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp ban giám hiệu các trường học làm việc với các địa điểm trông giữ xe học sinh khu vực bên ngoài nhà trường phải lập danh sách học sinh, biển số, loại phương tiện trông giữ xe để phối hợp quản lý học sinh đến trường; tổ chức kiểm tra đột xuất nhà để xe của học sinh tại các trường học để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định; tuyên truyền, giáo dục học sinh, thanh thiếu niên, không để tồn tại tình trạng con em điều khiển xe mô tô, gắn máy khi chưa đủ tuổi, hoặc giao xe, để xe cho con em điều khiển.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT: Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phối hợp số 1152/CTrPH-CAT-SGDĐT ngày 28-3-2023 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình “Công viên an toàn giao thông trong khuôn viên trường học” cho tất cả các trường học trong diện quản lý; hoàn thành xong trước học kỳ I năm học 2024-2025; thống kê danh sách cụ thể số học sinh đến trường theo từng loại hình phương tiện gửi về Công an huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30-9-2024.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong 4 tháng còn lại của năm 2024, Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc đánh ký hiệu bằng sơn trên thùng xe đối với các phương tiện là xe công nông, xe độ chế, xe máy kéo nhỏ hiện có trên địa bàn; các ban, ngành, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn không điều khiển xe công nông, xe độ chế tham gia giao thông trên tất cả các tuyến giao thông. Xử lý theo quy định các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành.