Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường Trường Sơn Đông

Tăng 200% số vụ TNGT

Định thần sau cú nảy người khi nghe tiếng còi xe ô tô lưu thông ngang qua nhà trên đường Trường Sơn Đông, bà Phạm Thị Tươi (trú tại thôn 2, xã Pờ Tó) chia sẻ: Tuyến đường Trường Sơn Đông ngang qua địa bàn thôn 2 quá hẹp. Chỉ cần 2 xe tải chở mía ngược hướng nhau là những xe khác phải tấp vào lề để nhường đường.

Chưa kể đến việc hàng trăm lượt phương tiện qua lại trên tuyến đường này mỗi ngày. Nhất là vào thời điểm thu hoạch nông sản, xe ô tô tải ngược xuôi nườm nượp mà còn chạy rất nhanh. Nghe thấy tiếng còi xe từ xa, đa số người tham gia lưu thông vội tấp vào lề đường tránh cho an toàn. Đã có nhiều vụ TNGT thương tâm trên đoạn đường này.

Nhà cũng ở sát lề đường Trường Sơn Đông, chị Trần Thị Hải (thôn Quý Tân, xã Ia Trốk) cũng canh cánh nỗi lo TNGT. “Các trường học đều nằm dọc hai bên đường nhưng thiếu biển cảnh báo hay gờ giảm tốc độ. Mỗi lần đưa đón con đi học, thấy xe tải, xe khách chạy qua là tim tôi đập mạnh, người run lắm.

Mặt đường quá hẹp, khi tránh các xe khác, chúng tôi phải tấp vào lề đường, dễ bị trơn trượt, té ngã. Thường thì chúng tôi dừng hẳn lại cho đến khi xe đi qua hết mới tiếp tục hành trình. Tình trạng chó thả rông chạy trên đường cũng nhiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, hệ thống đèn chiếu sáng ở một số nơi cũng chưa đảm bảo. Cách đây 20 ngày, 2 xe máy chạy ngược chiều trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua buôn Trôk (xã Ia Trốk) đã tông vào nhau khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương”-chị Hải cho hay.

Ông Đỗ Hoàng Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Trốk-cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ TNGT, tất cả đều xảy ra trên đường Trường Sơn Đông. Qua phân tích, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là do mặt đường xuống cấp, lưu lượng xe đông và hệ thống biển báo hiệu giao thông còn ít.

Ủy ban nhân dân xã cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng vấn đề nâng cấp mở rộng tuyến đường gặp khó do lòng đường đã bị giới hạn bởi hệ thống mương thoát nước hai bên. Đáng nói là hệ thống mương thoát nước qua địa phận xã hầu như không có nắp đậy”.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông huyện Ia Pa, từ đầu năm đến nay, tính riêng số vụ TNGT trên đường Trường Sơn Đông tăng 200% so với cùng kỳ năm 2023.

Mong đường được mở rộng

Đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn 5 xã: Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân, Ia Mrơn và Ia Trốk có diện tích mặt đường hẹp, nhiều khúc cua và sát nhà dân, trường học, chợ dân sinh.

Chị Trần Thị Hải cho rằng: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần nêu kiến nghị chính quyền sớm nâng cấp, mở rộng nền đường và cắm thêm biển cảnh báo giao thông trên đường Trường Sơn Đông. Theo tôi thì giải pháp hiệu quả nhất là mở rộng nền đường thêm vài mét nữa để các phương tiện lưu thông an toàn hơn”.

Thượng tá Rmah Chăm Pa-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa-thông tin: “Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nói chung, đường Trường Sơn Đông nói riêng.

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông với các chủ phương tiện, lái xe khi điều khiển phương tiện trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Đồng thời, tiếp tục tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải, chạy xe quá tốc độ, tập trung vào khu vực đông dân cư như ở 3 xã: Ia Mrơn, Ia Trốk, Kim Tân”.

Theo ông Huỳnh Văn Trường-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa: Đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện Ia Pa có lưu lượng phương tiện giao thông đông, giao với nhiều đường nhánh vào các thôn, làng và hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông chưa đảm bảo.

Huyện đã đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát, lắp đặt biển cảnh báo giao thông phù hợp và lắp đặt thêm camera, điện chiếu sáng nhằm kéo giảm TNGT.

Hiện nay, hệ thống biển cảnh báo giao thông và đèn chiếu sáng mới được lắp thêm ở một số đoạn. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo lực lượng Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trên đường Trường Sơn Đông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Địa phương cũng đề nghị Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến đường này.