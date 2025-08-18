Bi kịch do ghen tuông vô cớ và “ma men” dẫn đường

(GLO)- Vì ghen tuông vô cớ và bị “ma men” dẫn đường, Hoàng Đình Tiệp (SN 1988, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã cầm dao tấn công tình địch. Khi đứng trước “vành móng ngựa”, Tiệp mới biết rằng mọi sự ăn năn, hối lỗi đã quá đỗi muộn màng khi vướng vào vòng lao lý, để lại con cái bơ vơ.

Tiệp từng kết hôn và có 2 con trai sinh đôi vào năm 2011. Thế nhưng, khi 2 đứa trẻ vừa mới chào đời, vợ chồng Tiệp đã nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến ly hôn.

Vợ bỏ đi, Tiệp rơi vào cảnh "gà trống nuôi con". Không có nghề nghiệp cố định, Tiệp đi làm thuê đủ nghề, ai gọi gì thì làm việc nấy, với hy vọng kiếm tiền lo cho con ăn học đàng hoàng.

Tiệp vướng vào vòng lao lý vì ghen tuông và bị "ma men" dẫn lối. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đi làm thuê tại một cửa hàng thu mua phế liệu ở làng Bruk Ngol (phường Thống Nhất), Tiệp đã nảy sinh tình cảm với chị T.L.M.D. (SN 1996) là con gái của bà chủ. Chị D. cũng có tình cảm với Tiệp và thường xuyên qua lại nhà của Tiệp.

Ngày 5-6-2024, Tiệp đi ăn sáng thì gặp chị D. đang ngồi ăn sáng cùng anh T.L.T.T. (SN 1992, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Thấy người mình yêu lại ngồi ăn sáng cùng 1 người đàn ông lạ mặt nên Tiệp nảy sinh ghen tuông. Tiệp và anh T. đã xảy ra lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn tình cảm, song được mọi người can ngăn.

Bực tức, Tiệp về nhà lấy rượu ra uống một mình. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Tiệp đến kho phế liệu tìm chị D. để hỏi chuyện nhưng không gặp mà chỉ gặp anh T. Lúc này, cả 2 tiếp tục xảy ra cãi cọ.

Sau đó, Tiệp lại quay về nhà uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Tiệp xuống bếp lấy 1 con dao và đến kho phế liệu tìm anh T. rồi xông đến đâm nhiều nhát khiến anh này bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 19%.

Tại phiên tòa ngày 15-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Tiệp mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi tấn công quyết liệt của Tiệp đã thể hiện tính côn đồ, hung hãn và việc bị hại không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bị can, do được cấp cứu kịp thời.

Đứng trước vành móng ngựa, Tiệp tỏ ra ăn năn: “Cũng chỉ tại tôi có tình cảm sâu đậm quá nên ghen tuông mù quáng. Sáng hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến anh T. nhưng vì nghĩ người mình yêu quen người đàn ông khác nên mới như vậy. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ sẽ cầm dao đi gây hấn với anh T., nhưng khi uống rượu vào, tôi lại không kìm chế được sự bức tức trước những câu nói của anh T. và xảy ra cớ sự”.

Khi được cho nói lời sau cùng, Tiệp đã gửi lời xin lỗi anh T., xin lỗi cha mẹ, các con và hứa sẽ cố gắng chấp hành tốt án phạt tù để sớm được trở về. Ngồi ở phía sau, bà N.T.N. (SN 1961) không kìm được nước mắt khi nhìn 2 đứa cháu nội rơi vào cảnh mồ côi.

"Mẹ bỏ đi từ khi chúng còn đỏ hỏn, tôi đã đưa cháu về nuôi nấng. Hằng tháng, Tiệp đi làm mang tiền về để tôi nuôi cháu và bảo ban các con học hành. Vậy mà, chỉ vì ghen tuông với người phụ nữ chưa có danh phận, Tiệp đã gây nên án giết người để rồi phải đi tù với khoảng thời gian dài đằng đẵng, bỏ lại 2 con với cha mẹ già"-bà N. nghẹn ngào.

Đáng nói hơn, gánh nặng kinh tế giờ đây lại đè nặng lên vai cha mẹ Tiệp khi đã ở tuổi lục tuần và thường xuyên đau yếu. Ông bà vừa phải chạy vạy kiếm tiền đền bù cho bị hại, vừa bươn chải lo cho 2 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học.

“Tôi cũng đã từng khuyên nó không nên rượu chè, vì con mà cố gắng chí thú làm ăn, bởi tụi nhỏ đã thiệt thòi lắm rồi. Bình thường nó cũng hiền lành; bỗng dưng vì ghen tuông, uống rượu vào lại hung hăng như vậy. Giờ tụi nhỏ mang tiếng có người cha đi tù, không có cha mẹ uốn nắn; vợ chồng tôi thì già yếu cả rồi, cũng cố gắng nhưng chẳng biết lo cho các cháu ăn học đến đâu. Giá như không có men rượu, có lẽ tất cả không phải đau khổ thế này”-bà N. bộc bạch.