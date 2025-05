Vụ cô giáo bị sát hại ở Kbang: Đối tượng khai giết vợ cũ vì ghen tuông

(GLO)-Sáng 6-5, các đơn vị của Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đinh Tóc (SN 1991, trú tại làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 5-5, lực lượng Công an nhận được tin báo về việc chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang) là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) tử vong bất thường bên lề đường thuộc xã Sơn Lang (huyện Kbang).

Hiện trường của vụ việc nằm ở đoạn đường rừng vắng vẻ ít người qua lại. Ảnh: Duy Hải

Trên thi thể của chị M. có nhiều vết thương và có dấu hiệu của việc bị chém. Bên cạnh nơi chị M. nằm có 1 con dao tự chế đầu sắc nhọn, cán bằng gỗ.

Vụ việc đã gây hoang mang cho người dân trong khu vực, đặc biệt với các cán bộ, giáo viên công tác tại xã Krong nói riêng và vùng sâu, vùng xa nói chung. Một số luồng thông tin dư luận nghi ngại rằng đây là một vụ giết người cướp tài sản.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã lập tức cử Tổ điều tra khu vực 2 (Công an tỉnh) khẩn trương tiếp cận hiện trường để phối hợp cùng Công an xã Sơn Lang, Công an xã Krong nắm bắt thông tin ban đầu. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc để truy xét nhằm làm rõ vụ việc, trấn an dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu thập được thông tin giá trị từ các nhân chứng trước thời điểm xảy ra án mạng. Theo đó, một số nhân chứng nhìn thấy chị M. cùng con trai 8 tuổi đứng ở đoạn đường xảy ra vụ việc có lời qua tiếng lại với 1 người đàn ông người Bahnar đi xe ô tô 7 chỗ. Nhân chứng cũng miêu tả lại vóc dáng, quần áo của người đàn ông này cho lực lượng Công an.

Từ nguồn thông tin này, lực lượng Công an đã khoanh vùng đối tượng, trong đó Đinh Tóc-chồng cũ của chị M. nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện chiếc xe ô tô trên là do Tóc thuê của 1 cơ sở tại thị trấn Kbang. Sáng cùng ngày, Tóc đã trả lại chiếc xe với một số dấu vết nghi là máu của nạn nhân.

Từ những chứng cứ thu thập được, hung thủ giết chị M. trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, lúc này Tóc đã di chuyển ra thị xã An Khê và đưa con trai cùng đi. Để tránh việc đối tượng nảy sinh tâm lý bất ổn có thể nghĩ quẩn gây mất an toàn cho cháu bé và người khác, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận đối tượng.

Đối tượng Đinh Tóc đã ra cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: Duy Hải

Cùng với việc truy vết đối tượng, cơ quan Công an đã liên hệ với người thân của Tóc liên tục gọi điện động viên đối tượng ra đầu thú. Qua đó, đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, Tóc đã đến trụ sở của Tổ điều tra khu vực 2 (Công an thị xã An Khê cũ) đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Tóc khai nhận trong quá trình chung sống với chị M., giữa 2 bên thường xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn hơn 1 năm nay. Chị M. ly hôn đơn phương trong khi Tóc muốn níu kéo chuyện tình cảm.

Thời gian gần đây, Tóc phát hiện chị M. có nhắn tin tình cảm qua lại với 1 người đàn ông khác nên nảy sinh ghen tuông. Tóc đã không ít lần đe dọa giết chị M. Do đó, sáng 5-5, đối tượng đã lái ô tô đến đoạn đường liên xã Sơn Lang-Krong để chặn chị M. lại nói chuyện.

Lúc này chị M. đang chở theo con trai đi học, bản thân chị đến trường để dạy học. Trong lúc cãi cọ, Tóc đã đưa con trai lên xe ô tô rồi tiếp tục có lời qua tiếng lại với vợ cũ. Sau đó đối tượng dùng dao tự chế mang theo chém nhiều nhát vào người của chị M. khiến chị này tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã chở theo con trai rồi bỏ trốn.

Trao đổi với P.V, thầy Trần Trung Hiếu-Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) cho hay: “Cô M. chuyển về công tác tại nhà trường từ năm 2021. Là người Bahnar nên cô rất thuận tiện khi dạy các em học sinh trong trường, bản thân cô cũng tận tâm với các em học sinh. Khi vụ việc xảy ra, nhiều thầy cô không chỉ tại nhà trường mà các trường khác cũng hoang mang vì nhiều người hàng ngày phải di chuyển gần 50 km qua những đoạn đường vắng vẻ để đến trường. Khi cơ quan Công an bắt được hung thủ, con trai của chị M. cũng được an toàn, chúng tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều”.