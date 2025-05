Phát hiện cô giáo tử vong bên lề đường tại huyện Kbang

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 2 bị can về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.