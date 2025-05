Gia Lai: Nghi án mẹ đầu độc 2 con rồi treo cổ tự tử

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 3-5, chị H.L.N. (SN 2005, trú tại thôn Châm Bôm) trở về nhà thì phát hiện căn nhà đã bị khóa cửa ở bên trong.

Gia đình đang làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi mở được cửa vào nhà, chị N. phát hiện 2 em ruột là bé H.T.Y.T. (SN 2019) và H.A.N. (SN 2020) nằm chết trên giường, miệng có sùi bọt. Sau khi xuống bếp, chị N. phát hiện mẹ ruột là bà C.T.K.T. (SN 1980) chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Thời điểm các nạn nhân tử vong vào khoảng sáng cùng ngày.

Theo đó, 2 cháu T. và N. tử vong do ngộ độc dung dịch nghi là thuốc diệt cỏ. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 vỏ chai thuốc diệt cỏ. Trong khi đó bà T. chết do dùng dây thừng thắt cổ. Các dấu vết khác tại căn nhà cũng cho thấy không có dấu hiệu của sự xâm nhập từ người lạ.

Theo nguồn tin riêng của P.V, qua xác minh ban đầu, nghi ngờ bà T. đã pha thuốc diệt cỏ vào với sữa và cho 2 con uống. Sau khi 2 cháu tử vong, bà T. đã xuống bếp rồi dùng dây thừng thắt cổ tự tử.

Qua làm việc với những người có liên quan, lực lượng chức năng xác định thời gian gần đây bà T. thường có biểu hiện buồn bã. Tuy nhiên không phát hiện có mâu thuẫn lớn trực tiếp dẫn đến vụ việc.

Được biết, trong sáng 4-5, ông Bùi Thanh Bình-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau mất mát.