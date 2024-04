Bình Định: Di lý bị can giết người rồi lẩn trốn suốt 35 năm

Ngày 13.4, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã di lý bị can giết người, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Đồng Nai về Bình Định để xử lý theo quy định.

Tin liên quan Ghen tuông, người phụ nữ ra chợ mua 2 con dao về đâm chết chồng cũ

Bị can vừa được Công an tỉnh bắt giữ là Hồ Văn Tùng (59 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ, Bình Định). Đây là bị can phạm tội vào năm 1989 tại H.Phù Mỹ, sau đó suốt 35 năm.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 11.4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã tiếp cận, khống chế và bắt giữ bị can Hồ Văn Tùng khi vừa đi làm rẫy về nhà tại ấp 3, xã Thừa Đức, H.Cẩm Mỹ ().



Theo Công an tỉnh Bình Định, để lẩn trốn, bị can Tùng đã thay đổi nơi ở, danh tính, lai lịch khai tên là Huỳnh Ngọc Tư. Trước khi chuyển về sống ở Đồng Nai, bị can từng có một thời gian lẩn trốn ở Tây Ninh.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định xác định được Tư chính là Tùng nên đã bố trí tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ và đã bắt giữ. Sau đó, Công an tỉnh Bình Định đã di lý bị can về tỉnh Bình Định để xử lý theo quy định.