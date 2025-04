Gian nan hành trình “vén màn” tội ác

Trèo đèo, lội suối truy tìm hung thủ

Với Thiếu tá Mai Chí Thanh-Cán bộ Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân (Phòng CSHS, Công an tỉnh), vụ án giết người tại tiểu khu 1187 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (huyện Ia Pa) vào tháng 10-2024 là kỷ niệm đáng nhớ trong nhiều năm “đánh án” của anh.

Đó là vụ án 2 anh em Đinh Văn Ten (SN 1996) và Đinh Toc (SN 2003, cùng trú tại làng Tkắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro) đã dùng dao, gậy đánh chết em Đ.T. (SN 2009, ở cùng làng) khi cùng nhau nhậu ở lán trại nhà Ten vào ngày 8-10.

Sau đó, các đối tượng khiêng xác em T. ném xuống suối Tul (xã Chư Mố) rồi nhặt đá, cành cây phủ lên. Phi tang xong, 2 đối tượng cùng nhau bỏ trốn.

Lực lượng Công an tiếp cận hiện trường vụ án giết người tại tiểu khu 1187 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (huyện Ia Pa) vào tháng 10-2024. Ảnh: Văn Vinh

Do ảnh hưởng bởi mưa bão, 21 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, 1 người chứng kiến vụ án mạng mới về tới làng và đến cơ quan Công an trình báo. Khi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ia Pa và lực lượng của Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự đến hiện trường thì thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Sau đó, lực lượng Công an đã cử các mũi trinh sát truy bắt 2 đối tượng Ten và Toc.

Tuy nhiên, vị trí lực lượng Công an nghi ngờ các đối tượng đang lẩn trốn là khu vực rừng nằm ở địa bàn giáp ranh giữa huyện Ia Pa và Kông Chro có diện tích khoảng 5.000 ha.

Các đối tượng có khả năng sinh tồn trong rừng, nắm rõ địa hình khiến việc truy bắt của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào thời điểm mưa bão, việc tiếp cận hiện trường cũng như khu vực các đối tượng có khả năng trốn chạy càng trở nên gian truân.

“Từ trung tâm xã Chư Mố, chúng tôi phải trèo đèo, lội suối, băng rừng liên tục trong 8 tiếng đồng hồ mới đến được hiện trường. Các mũi trinh sát từ nhiều hướng được lệnh tiếp cận khu vực 2 đối tượng nghi lẩn trốn nhưng sau nhiều lần hành quân vẫn không thu được manh mối.

Ở quanh bìa rừng có hàng trăm chòi rẫy, nhiều chòi rẫy chứa lương thực của người dân cất giữ nên các đối tượng có thể ở lâu hơn trong rừng mà không cần ra ngoài. Lực lượng trinh sát cũng mật phục ở nhiều điểm trong nhiều ngày liền để đón lõng các đối tượng”-Thiếu tá Thanh chia sẻ.

Khi phương án tỏa quân vào rừng không mang lại hiệu quả, lực lượng CSHS đã dụng kế “vườn không, nhà trống”, rút lực lượng khỏi các khu dân cư và chỉ để lại một số ít hóa trang mật phục nhằm khiến các đối tượng chủ quan mà trở về làng.

Đồng thời, lực lượng Công an “treo thưởng” 2 con bò cho người cung cấp thông tin để bắt giữ được các đối tượng. Đến ngày 15-12, người dân tại làng Tnang (xã Yang Trung, huyện Kông Chro) phát hiện Ten và Toc liền báo tin cho lực lượng CSHS triển khai vây bắt thành công.

Thiếu tá Thanh nhấn mạnh: “Đây là một trong những vụ án điển hình xảy ra ở cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Bởi ngoài yếu tố nghiệp vụ, lực lượng CSHS phải nắm bắt được đặc tính sinh hoạt, tâm lý, phong tục tập quán của người dân địa phương. Từ đó mới xây dựng được “thế trận lòng dân”, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm”.

Theo dấu tên nghịch tử máu lạnh

Cuối tháng 9-2024, người dân tại huyện Chư Pưh rúng động bởi vụ án con trai giết mẹ vì không được cho tiền chơi game. Kẻ sát nhân là Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú tại thôn 6, xã Ia Le) còn nạn nhân là bà L.T.V. (SN 1964). Tiến nghiện game nên bỏ học từ sớm, có lối sống khá lập dị và thường xuyên lêu lổng. Mặc cho mẹ lao động sớm hôm, Tiến chỉ biết “nướng” tiền vào các tiệm game.

Ngày 18-9, Tiến nhiều lần hỏi xin tiền nhưng bà V. không cho và còn la mắng. Vì vậy, Tiến đã nảy sinh ý định giết mẹ. Khi bà V. đang cúi người làm cỏ, đối tượng đã cầm dao rựa chém nhiều nhát vào người khiến bà tử vong.

Sau khi giết mẹ, tên nghịch tử đã liên hệ với thương lái đến nhà để bán 5 con bò và 4 con dê lấy 45,5 triệu đồng. Bán bò và dê xong, Tiến mới dùng cuốc đào hố để chôn xác bà V. trong khu vực vườn điều.

Lực lượng Công an dựng lại hiện trường vụ án mạng giữa rừng sâu khiến em Đ.T. tử vong. Ảnh: Văn Vinh

Sáng hôm sau, đối tượng thản nhiên dùng tiền bán bò, dê để mua thẻ chơi game. Đến trưa cùng ngày, Tiến tiếp tục trở lại nơi chôn xác mẹ để lấy cỏ phủ lên nhằm tránh bị người dân phát hiện. Khi thấy 1 cậu bé chăn bò gần đó, đối tượng đã đuổi đi.

Đến ngày 20-9, Tiến mua 1 chiếc điện thoại iPhone rồi đi bộ ra quốc lộ 14 bắt xe ra Hà Nội và thuê trọ tại đây. Tới ngày 27-9, Tiến tiếp tục bắt xe khách từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh và thuê khách sạn để nghỉ lại.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng CSHS đã tiếp nhận, điều tra làm rõ 40/40 vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó, đơn vị đã tiến hành bắt giữ 57 đối tượng liên quan.

Chiều 26-9, một người chăn bò đã phát hiện thi thể bà V. chôn ở vườn điều nên trình báo lực lượng Công an.

Phòng CSHS đã phối hợp với Công an huyện Chư Pưh khai quật tử thi, tiến hành nhận dạng cũng như làm việc với những người liên quan.

Qua các chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đưa đối tượng Tiến vào diện nghi can thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương nên gây khó khăn trong việc truy xét.

Thiếu tá Trần Văn Vinh-Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân-cho hay: “Gia đình nạn nhân sống cô lập, khép kín, không quan hệ với các hộ dân xung quanh dẫn đến vụ án bị phát hiện khá muộn.

Tiến cũng không có người thân, bạn bè nên việc xác minh manh mối của đối tượng khá mờ mịt. Lối sống, thói quen của đối tượng cũng dị biệt, khó nắm bắt”.

Để truy bắt đối tượng, lực lượng CSHS đã lần theo những dấu vết nhỏ nhất và nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Đến ngày 1-10, lực lượng CSHS phát hiện Tiến đang lẩn trốn trong một khách sạn ở phường Thanh Xuân (Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) nên đã mời về trụ sở Công an phường làm việc. Tại cơ quan Công an, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng CSHS-thông tin: Các vụ án giết người luôn được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát. Trong các vụ án mang tính chất nghiêm trọng, phức tạp, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh luôn có mặt trực tiếp ở hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Bên cạnh đó, Phòng CSHS cũng phối hợp chặt chẽ với Phòng Kỹ thuật hình sự để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ ban đầu. Đây là khâu rất quan trọng nhằm nhanh chóng đánh giá thời điểm tử vong, khoanh vùng đối tượng.

“Lực lượng CSHS sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn trên mặt trận đấu tranh, phòng-chống tội phạm”-Thượng tá Cường khẳng định.