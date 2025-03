Bắt đối tượng giết người sau gần 2 năm lẩn trốn

(GLO)- Sáng 31-3, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Dũng (SN 1997, trú tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng tháng 5-2023, Dũng làm đầu bếp tại quán nhậu N.C. ở tổ 5, phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 11-5, anh N.V.Q. (SN 1999, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) đến quán nhậu trên để nói chuyện với chủ quán về việc đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội Facebook. Giữa anh Q. và chủ quán xảy ra mâu thuẫn cãi cọ.

Đối tượng Dũng đã bị bắt giữ sau gần 2 năm lẩn trốn. Ảnh: Duy Thanh

Lúc này, đối tượng Lưu Chí Hiếu (SN 1983, trú tại tổ 13, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) ngồi ở bàn bên cạnh thấy vậy đi qua hỏi chuyện thì anh Q. búng điếu thuốc qua mặt Hiếu. Hiếu đã dùng tay đấm nhiều cái vào mặt và dùng 1 khẩu súng bắn đạn cao su bắn 1 phát trúng vào vùng ngực của anh Q..

Thấy anh Q. bỏ chạy, Dũng từ phía nhà bếp chạy ra đuổi theo anh Q. đến bãi giữ xe rồi dùng gậy sắt 3 khúc đánh vào đầu của anh Q.. Hậu quả, anh Q. bị tổn thương cơ thể 25%.

Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đến ngày 25-7-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã phát lệnh truy nã đối tượng để truy bắt theo quy định của pháp luật. Lực lượng Công an đã nhiều lần vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú song Dũng đã lẩn trốn nhiều nơi gây khó khăn trong việc truy bắt.

Cuối tháng 3-2024, qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng Công an xác định đối tượng đã về tỉnh Bắc Giang. Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh đã cử 1 tổ công tác phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn ở phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang.

Liên quan đến vụ án này, đối tượng Hiếu đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Giết người”.