Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, trú thôn Plei Tăng B, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 7-5-2022, Đoàn Quốc Việt cùng với anh Ngô Thành Đạt (SN 1995, trú tại tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đến quán karaoke M thuộc tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê. Tại đây, anh Đạt và anh Lê Minh Hiếu (SN 1995, trú tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc đó, Việt đã dùng dao tự chế đuổi chém anh Hiếu nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Hồ Sanh Thịnh (SN 2000, trú tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê) và Nguyễn Hoàng Nhất Hải (SN 2006, trú tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) là bạn của anh Hiếu đã dùng đá, dao tự chế đánh, chém anh Đạt gây thương tích tổn hại sức khỏe 56%. Công an thị xã An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sanh Thịnh và Nguyễn Hoàng Nhất Hải về tội “Giết người” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, Công an thị xã An Khê xác định hành vi của Đoàn Quốc Việt đã sử dụng hung khí đuổi đánh anh Lê Minh Hiếu, la hét to tiếng gây ồn ào, mất an ninh, trật tự tại khu vực dân cư. Công an thị xã An Khê đã tách ra thành vụ án khác và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.

AN PHÁT