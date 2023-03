Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Hậu (SN 1993, trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 11-3-2023, Công an thị xã An Khê tiếp nhận tin báo về việc chị N.T.T.H (trú tại tổ 7, phường An Tân, thị xã An Khê) dựng xe mô tô BKS 61N5-2001 ở ngoài đường khu vực tổ 14, phường An Phú, không có người trông coi, đã bị kẻ gian lấy trộm.

Công an thị xã An Khê tiến hành điều tra, truy xét, sàng lọc đối tượng, qua đó, phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Hậu (là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở cố định) có nhiều nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Tổ công tác của Công an thị xã An Khê phối hợp với Công an TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hậu khi đang thực hiện vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn phường Nhơn Bình (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Qua đấu tranh, đối tượng Hậu khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên, sau đó đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Điều tra mở rộng, Hậu còn khai nhận trước đó vào ngày 12-1-2022, đã thực hiện vụ trộm cắp chiếc xe mô tô BKS 81AE-017.44 của chị D.X.M (trú thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê).

Được biết, đối tượng Hậu đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an thị xã An Khê đã thu hồi 2 chiếc xe máy trộm cắp trên.

Công an thị xã An Khê đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

AN PHÁT