Đak Đoa: Đối tượng truy nã gây rối trật tự công cộng ra đầu thú

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa vừa vận động đối tượng truy nã Trần Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) ra đầu thú. Cường là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tin liên quan Kbang: Bắt giữ đối tượng truy nã vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản

Theo nội dung vụ án, ngày 27-12-2021, do có mâu thuẫn trong việc mua bán mì nên Trần Văn Cường cùng với Bùi Xuân Nam (SN 1994, trú tại xã Ia Krái, huyện Ia Grai) và Nguyễn Đức An (SN 1993, trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) đến lán trại mua bán mì ở xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) của anh Lê Văn Chính (SN 1991, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, để giải vây cho anh Chính, Vũ Hữu Hưng (SN 1996, trú tại thị trấn Kon Dơng) đã vào đánh lại Nam thì bị Nam và An cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào người và vùng đầu.

Lúc này, Cường đuổi theo đánh anh Chính nhưng không đuổi kịp nên khi thấy An và Nam đang đứng cạnh anh Hưng đang nằm dưới đất thì đối tượng này xông tới và được Nam ngăn cản. Hậu quả, anh Hưng bị tổn hại 24% sức khỏe.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức An và Bùi Xuân Nam cùng về hành vi giết người, còn Trần Văn Cường bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7-12-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Cường. Đến ngày 5-6-2023, sau thời gian vận động của lực lượng chức năng, đối tượng truy nã Trần Văn Cường đã đến Công an huyện Đak Đoa để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Riêng Bùi Xuân Nam và Nguyễn Đức An đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vào ngày 15-5-2023 và tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Nam 8 năm tù; Nguyễn Đức An 7 năm, 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.

Hiện, Công an huyện Đak Đoa đã bàn giao đối tượng Trần Văn Cường cho Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.