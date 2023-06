Công an huyện Kbang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1982, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang) khi đang lẩn trốn tại tổ 3, thị trấn Kbang (huyện Kbang). Kiên là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang truy nã về tội danh vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Như Báo Gia Lai điện tử đưa tin, ngày 14-3-2023, Công an huyện Kbang tiếp nhận Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ/KTVA-KL của Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đối với vụ án hình sự “Vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản” phát hiện ngày 9-2-2023 tại tiểu khu 144, 188 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý (địa giới hành chính xã Sơ Pai, huyện Kbang).

Qua khám nghiệm hiện trường của lực lượng chức năng, tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 44,42 m3 với 23 cây gỗ bị khai thác trái phép, gồm các chủng loại: dổi, chò chỉ, bời lời, re, xoay, gội đỏ, giẻ, sao cát, bộp. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Hạt Kiểm lâm, Cơ quan Điều tra Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc truy xét các đối tượng vi phạm.

Qua điều tra, Công an huyện Kbang xác định các đối tượng gây ra vụ việc trên gồm: Nguyễn Văn Kiên; Đinh Văn Nhâu (SN 1995), Đinh Nhi (SN 2004, cùng trú tại làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai, huyện Kbang) và 2 đối tượng khác đã thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 144 và 188.

Đến ngày 19-3-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Nhâu (đối tượng Nhi cho gia đình bảo lãnh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú). Riêng đối tượng Nguyễn Văn Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Kbang đã ra quyết định truy tìm người.

Ngoài ra, Công an huyện còn tạm giữ 1 xe ô tô và số gỗ có liên quan đến vụ án. Ngày 27-3-2023 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Kiên. Đến ngày 31-5-2023, Công an huyện Kbang phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên khi đang lẩn trốn tại tổ 3, thị trấn Kbang.