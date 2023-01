Công an Kbang: Dấu ấn hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Kbang còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở.

Những ngày cuối năm, dù đang căng mình thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang vẫn tích cực chuẩn bị vật tư để hỗ trợ chính quyền xã Kon Pne xây dựng cây cầu treo mới dài 80 m đi qua khu di tích trại giam Ban an ninh T15 và vào khu sản xuất Jang Bơ Ngơng (làng Kon Hleng). Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện-thông tin: Cây cầu này dự trù tổng kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng, được Công an huyện kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp.

Vui mừng vì sắp được đón Tết trong căn nhà mới, ông Đinh Mướp (hộ nghèo làng Sơ Lam, xã Krong) xúc động nói: “Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang mà năm nay, gia đình tôi đã có nhà mới khang trang để đón Tết. Tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có nơi ở ổn định để yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo”. Trước đó, vào cuối tháng 7-2022, Công an huyện đã khởi công làm nhà tình thương cho gia đình ông Mướp. Căn nhà có diện tích 40 m² với tổng kinh phí 70 triệu đồng do Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang đóng góp, hỗ trợ.

Năm 2021, Công an huyện Kbang đã ủng hộ và vận động Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp tài trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 2 phòng học và các hạng mục phục vụ sinh hoạt, vui chơi, học tập cho học sinh Trường Mẫu giáo Đak Smar. Ngoài ra, đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp tặng 260 chiếc giường chuyên dụng cho trẻ mầm non tại các điểm trường mẫu giáo ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn với tổng trị giá 59 triệu đồng; nhận nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Hợp, thị trấn Kbang; phân công 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện giúp đỡ 5 hộ dân tại làng Tung Gút (xã Krong) thoát nghèo; tặng xe đạp, học bổng cho học sinh… Tổng trị giá các chương trình hoạt động này là hơn 200 triệu đồng. Năm 2022, các hoạt động thiện nguyện tiếp tục được Công an huyện đẩy mạnh. Theo đó, Công an huyện đã tổ chức xây dựng 3 căn nhà đồng đội giúp gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ đóng góp xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn với kinh phí 140 triệu đồng; vận động hỗ trợ hàng trăm bộ sách giáo khoa cho học sinh các xã khó khăn với kinh phí hơn 28 triệu đồng; tiếp tục nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Hợp (thị trấn Kbang) với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng; giúp đỡ giống vật nuôi, cây trồng, nông cụ cho 5 hộ nghèo tại xã Krong theo sự phân công của Huyện ủy Kbang với số tiền gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện cũng tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu, tặng học bổng cho thiếu nhi, học sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-cho biết: Bằng những nghĩa cử cao đẹp, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tạo được sự gần gũi, gắn bó giữa Nhân dân với lực lượng Công an. Qua đó, đơn vị được quần chúng nhân dân tin tưởng cung cấp nhiều nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kbang-đánh giá: Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, những hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở của lực lượng Công an huyện trong những năm qua được Huyện ủy đánh giá cao. Hoạt động nhân đạo, từ thiện do Công an huyện thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều đối tượng, nhất là người nghèo, người kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thiết thực cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hướng đến xây dựng Kbang trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới.