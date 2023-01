Để cây đời bật những mầm xuân

(GLO)- Khi tình hình đất nước rất căng thẳng do sự bùng phát đợt dịch Covid-19 thứ tư, Đảng, Nhà nước ta đã kịp thời chuyển hướng chiến lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh". Và với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế... chúng ta đã kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa giải quyết tốt yêu cầu kinh tế-xã hội đặt ra.

(GLO)- Năm 2022, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND huyện, 21/23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Kbang còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở.