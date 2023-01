Hỗ trợ thuế “khoan thư sức dân”

(GLO)- Năm 2022, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND huyện, 21/23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

(GLO)- Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song nhờ linh hoạt, thích ứng, bám sát chỉ đạo của cấp trên và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Kbang còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở.