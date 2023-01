Công ty Thủy điện Ialy: Những quả ngọt

Tin liên quan Công ty Thủy điện Ialy đạt mốc sản lượng 100 tỷ kWh

Với 100 tỷ kWh điện, Ialy đã góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế đất nước, giữ vững an ninh năng lượng, ổn định hệ thống điện lưới quốc gia, đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ialy đã thực hiện được vai trò là công trình trọng điểm về kinh tế-xã hội, góp phần thay đổi diện mạo, là khởi đầu cho sự nghiệp điện khí hóa trên vùng đất Tây Nguyên nói chung và 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nói riêng.

Riêng năm 2022, Công ty có hơn 5 tỷ 700 triệu kWh điện được hòa lưới (vượt 15% chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn giao). Trong đó, Nhà máy Thủy điện Pleikrông đã cán đích trước 76 ngày (ngày 16-10-2022), hoàn thành sản lượng năm, dự kiến đến cuối năm sẽ vượt 30% kế hoạch. Còn Nhà máy Thủy điện Ialy cũng đã về đích sớm 55 ngày (ngày 5-11-2022), hoàn thành sản lượng năm và dự kiến đến ngày 31-12 sẽ vượt khoảng 12% kế hoạch. Thủy điện Sê San 3 thì muộn hơn 1 chút nhưng cũng đã hoàn thành và sẽ đạt khoảng 110% kế hoạch năm.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh tình hình thủy văn thuận lợi với lưu lượng nước về hồ cao hơn trung bình nhiều năm thì công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty đã được triển khai sát, đúng, phù hợp và quyết liệt. Việc duy trì nghiêm kỷ luật vận hành, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống thiết bị công nghệ đảm bảo làm việc với độ tin cậy cao, phối hợp thực hiện công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên an toàn, chất lượng, vượt tiến độ để khai thác hiệu quả lượng nước về… giúp cho Ialy tiếp tục có một mùa quả ngọt.

Bên cạnh đó, việc thực hiện vai trò thủy điện đa mục tiêu, chuyển đổi số hiệu quả theo lộ trình của EVN, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, phát triển kinh tế địa phương bằng các hoạt động an sinh xã hội… cũng được Công ty triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động cụ thể và đạt được kết quả tốt đẹp. Trong năm, Công ty đã thực hiện công tác an sinh với tổng số tiền gần 500 triệu đồng ủng hộ các quỹ, tổ chức, sự kiện văn hóa… Tiêu biểu là xây tặng 2 căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn ở huyện Chư Păh và huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum).

Hoạt động chuyển đổi số theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia và EVN tiếp tục được Công ty triển khai với nhiều giải pháp và kết quả cụ thể. Phần lớn các tác vụ, nghiệp vụ văn phòng, truyền đạt, tiếp nhận, xử lý thông tin đã được số hóa trên nền tảng ứng dụng Văn phòng số D.O (Digital Office); 100% cán bộ lãnh đạo và nhân viên đều có thể thao tác, làm việc, ký văn bản, trao đổi công việc từ xa qua các ứng dụng của ngành.

Công ty cũng đã phối hợp hiệu quả với chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, canh gác vào các dịp lễ, Tết. Nhờ đó, các công trình như: Thủy điện Ialy, Thủy điện Sê San 3 được đảm bảo tuyệt đối an toàn; Dự án Thủy điện Ialy mở rộng cũng được kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, an toàn người, phương tiện, hạng mục thi công, góp phần đảm bảo tiến độ dự án.

Một năm với nhiều quả ngọt sẽ là động lực và niềm tin để cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Ialy sẵn sàng bước vào năm 2023 với những dự định mới, mục tiêu mới.