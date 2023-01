Công ty Điện lực Gia Lai: Vì sự hài lòng của khách hàng

Đảm bảo chất lượng cung ứng điện năng

Đến nay, PC Gia Lai quản lý vận hành 27 trạm biến áp (TBA) 110 kV với tổng dung lượng 1.253 MVA; 13 TBA trung gian với tổng dung lượng 72,5 MVA; 5.529 TBA phân phối với tổng dung lượng 1.478 MVA, cấp điện cho 17 huyện, thị xã, thành phố và nước bạn Campuchia. Đơn vị hiện quản lý, vận hành 437 km đường dây 110 kV; 5.106 km đường dây trung áp 35-22 kV; 5.202 km đường dây hạ áp. Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 8%/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 99,6% hộ dân sử dụng điện.

Với chủ đề của năm là “Thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả”, PC Gia Lai đã triển khai các nhiệm vụ, chủ động áp dụng các giải pháp, sáng kiến cải tiến trong quá trình sản xuất kinh doanh để vượt qua khó khăn, tận dụng các thuận lợi để hoàn thành toàn diện kế hoạch của Công ty. Nhờ vậy, năm 2022, PC Gia Lai đã đạt được những kết quả phấn khởi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, điện thương phẩm thực hiện 1.290 triệu kWh; tăng 2,87% so với kế hoạch năm 2022 EVNCPC giao, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, nội địa tăng trưởng 7,58%, xuất khẩu sang Campuchia tăng 44,15%, thương phẩm nội địa 1.271,52 triệu kWh, xuất khẩu sang Campuchia 18,48 triệu kWh). Chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2022 ước khoảng 4,08%, giảm 0,17% so với kế hoạch EVNCPC giao; giảm 0,3% so với năm 2021. Giá bán điện bình quân ước đạt 1.912 đồng/kWh (giá bán điện nội địa 1.900 đồng/kWh, giá xuất khẩu Campuchia 2.624 đồng/kWh), tăng 15,78 đồng/kWh so với năm 2021, tăng 3 đồng/kWh so với kế hoạch năm 2022 EVNCPC giao.

Chỉ số tiếp cận điện năng được PC Gia Lai phấn đấu thực hiện giảm rõ rệt qua từng năm. Nếu năm 2020 đạt 2,34 ngày/công trình, năm 2021 đạt 2,13 ngày/công trình thì đến năm 2022 chỉ còn 1,92 ngày/công trình (theo quy định là 5 ngày). Hiện PC Gia Lai có 437.126 công tơ bán điện điện tử, chiếm 100%; lắp đặt RF-Spider tại 3.116 TBA công cộng với tổng số 434.481 khách hàng; tất cả các Điện lực đều hoàn thành 100% đo xa; 94,39% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, vượt 8,93% kế hoạch được giao.

Trong năm, PC Gia Lai triển khai đầu tư xây dựng 48 công trình (trong đó, 33 công trình khởi công mới và 15 công trình chuyển tiếp) với tổng kế hoạch vốn 176 tỷ đồng. Hiện đơn vị đã hoàn thành 34 công trình, 14 công trình tiếp tục thực hiện trong năm 2023; giải ngân ước đạt 176 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Công tác sửa chữa lớn cũng được triển khai tích cực. Đồng thời, năm 2022, đơn vị thực hiện sửa chữa lớn 56 công trình với 57 tỷ đồng (7 công trình lưới điện 110 kV, 39 công trình lưới điện trung hạ áp và 10 công trình phục vụ sản xuất), hiện đã thi công và nghiệm thu quyết toán hoàn thành 100% công trình, đạt 100% kế hoạch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới

Với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, những năm qua, PC Gia Lai luôn chú trọng, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác phát triển lưới điện và quản lý vận hành hệ thống điện, góp phần nâng cao chất lượng điện năng và đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Trong vận hành lưới điện, năm 2022, PC Gia Lai đã thực hiện 1.261 công tác hotline trên lưới điện để thi công, hoàn thành công tác vệ sinh lưới hotline bằng nước áp lực cao cho 15/15 Điện lực, 12 TBA 110 kV, vận hành ổn định 100% TBA 110 kV có điều khiển xa, 416 thiết bị đóng cắt trung áp; đồng thời khai thác ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý kỹ thuật như PMIS, TTHT, KTHT, OMS2, SCADA, DMS... có hiệu quả.

Trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, PC Gia Lai đã đẩy mạnh hình thức thông báo qua kênh không tốn phí bằng cách tăng cường quảng bá App chăm sóc khách hàng, Zalo OA… đến khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng thuộc khu vực thành phố, thị trấn, thị xã. Theo đó, tỷ lệ khách hàng nhận thông báo qua kênh không tốn phí là 14,1%; số lượng khách hàng cài đặt App chăm sóc khách hàng là 120.119 người, chiếm 27,32%; số lượng khách hàng đăng ký Zalo OA là 31.592 người, chiếm 7,2%. Ngoài ra, kể từ tháng 4-2022, PC Gia Lai đã thực hiện chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sang phương thức điện tử, đến nay đã thực hiện ký lại được 130.481 khách hàng (đạt 33,2%).

Cùng với đó, PC Gia Lai đã hoàn thành việc kết nối liên thông văn bản với chính quyền địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu về hồ sơ công việc, số hóa hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng được xử lý trên môi trường mạng; triển khai áp dụng các phần mềm chuyển đổi số trong quản lý điện mặt trời mái nhà và giám sát sản lượng điện bất thường. Thực hiện chỉ tiêu dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,62%. Đơn vị cũng hoàn thành thực hiện số hóa thông tin thiết bị 110 kV, hoàn thành công tác quản lý vận hành và triển khai ứng dụng CBM/RCM và số hóa hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị vào phần mềm PMIS; triển khai ứng dụng kiểm tra hiện trường cho lưới điện 110 kV và lưới điện trung áp.

Xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, trong năm 2022, PC Gia Lai đã tổ chức 5 lớp đào tạo bồi dưỡng nghề cho 127 công nhân kỹ thuật; huấn luyện 4 lớp an toàn vệ sinh lao động cho 352 cán bộ, công nhân viên (CB-CNV); huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu cho hơn 600 CB-CNV; huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy cho 238 CB-CNV; đào tạo Hệ thống SCADA Survalent cho 17 CB-CNV; đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng cho 121 CB-CNV; tổ chức lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trên chương trình Elearning với hơn 11.500 lượt CB-CNV; tổ chức cho 572 công nhân kỹ thuật thi nâng bậc.

Với những kết quả nổi bật đã đạt được, năm 2022, PC Gia Lai đạt giải nhất toàn diện các mặt hoạt động trong khối 13 Công ty Điện lực thuộc EVNCPC. Nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được tặng bằng khen, giấy khen, gồm: EVNCPC tặng bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tặng bằng khen cho 1 tập thể và 18 cá nhân; EVNCPC tặng giấy khen cho 12 tập thể và 31 cá nhân; PC Gia Lai tặng giấy khen cho 11 tập thể và 196 cá nhân, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 21 cá nhân và Tập thể lao động xuất sắc cho 9 tập thể thuộc Công ty.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2022, cùng với tinh thần không ngừng thay đổi để phát triển, kết hợp sự phát triển chung của đất nước, PC Gia Lai sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất 2023, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nói chung của EVNCPC và của PC Gia Lai nói riêng, tạo cơ sở vững chắc cho mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025.