Đak Pơ: Giống lúa mới mang lại hiệu quả cao

Đak Pơ: Nhân rộng mô hình, cách làm hay bảo vệ môi trường

Năm 2022, bà con nông dân huyện Đak Pơ gieo trồng giống lúa mới BĐR57. Bà Bùi Thị Chi-Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Tam-thông tin: Toàn xã có 71 ha lúa nước 2 vụ. Vụ Đông Xuân 2021-2022, hầu hết diện tích lúa nước của xã đều sử dụng giống lúa BĐR57, còn vụ mùa 2022 có khoảng 50 ha sử dụng giống lúa này. Sự tụt giảm diện tích gieo sạ giống lúa BĐR57 không phải do năng suất, chất lượng gạo mà vì vụ mùa thường có gió lớn nên để đảm bảo an toàn, một số hộ dân chọn giống lúa thân cây cứng để gieo sạ nhằm tránh ngã đổ.

“Thực tế cho thấy, giống lúa BĐR57 nếu chăm sóc đúng quy trình thì năng suất đạt 7-7,5 tạ/sào, còn bình quân đạt 6,5 tạ/sào. Hạt gạo trắng, trong, cơm ngon, vị đậm mềm khi để nguội. Sản phẩm lúa BĐR57 trên thị trường có giá 7.000-7.500 đồng/kg”-bà Chi cho biết thêm.

Giống lúa BĐR57 lần đầu tiên được đưa vào gieo sạ tại Đak Pơ trong vụ mùa năm 2021 thông qua chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất lúa giống mới do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai với diện tích 141 ha. 671 hộ dân tại các xã Hà Tam, Cư An, Yang Bắc tham gia chương trình được hỗ trợ giống, tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nảy mầm đạt trên 95%, cây cứng, ít ngã đổ, sinh trưởng ổn định; sau 90 ngày cho thu hoạch, năng suất bình quân 6,5 tấn/ha. Tại thời điểm thu hoạch, giá lúa tươi tại ruộng là 5.500 đồng/kg, khấu trừ chi phí đầu tư 141 ha lúa hơn 1,4 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được hơn 3,6 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp-cho biết: Tiếp sau giống lúa BĐR57, vụ mùa 2022, Trung tâm triển khai chương trình hỗ trợ lúa giống mới BĐR79 trên diện tích 163 ha tại các xã Tân An, Yang Bắc, Phú An với 971 hộ tham gia. Trước đó, trong vụ mùa 2020, đơn vị đã triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất lúa giống mới ANS1 (An Sinh 1399) quy mô 97 ha tại xã Tân An và Phú An với 501 hộ tham gia. Tổng vốn triển khai 3 chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất lúa giống mới BĐR57, BĐR79 và ANS1 là hơn 2,143 tỷ đồng từ nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa phân bổ hàng năm. Qua theo dõi, giống lúa mới rất phù hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương. Giống BĐR79 và ANS1 thân cứng, chống ngã đổ, kháng sâu bệnh khá, thời gian gieo sạ đến khi thu hoạch là 93-95 ngày, năng suất lúa trung bình khoảng 6,9 tấn/ha. Trung tâm đang hướng dẫn người dân tiếp tục sử dụng các loại giống lúa mới này để gieo sạ trong vụ Đông Xuân 2022-2023. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình, chương trình hỗ trợ phát triển các giống lúa trên tại nhiều chân ruộng khác nhau để nông dân có cơ hội tiếp cận với giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt, từ đó đưa vào gieo sạ đại trà.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, những năm qua, huyện luôn bố trí nguồn vốn phù hợp để thực hiện việc nhân giống, tạo giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao, trong đó giống lúa mới BĐR57, BĐR79, ANS1 là điển hình. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: Các giống lúa BĐR57, BĐR79 cho năng suất cao, chất lượng hạt gạo tốt, giá bán cao nên được người dân lựa chọn gieo sạ mỗi vụ. Hơn nữa, sự có mặt các loại giống lúa mới này đã góp phần bổ sung, định hình bộ giống lúa chủ lực của huyện, tạo điều kiện cho cây lúa phát triển ổn định, vừa đảm bảo vấn đề an ninh lương thực tại chỗ, vừa giúp người dân có thêm thu nhập.