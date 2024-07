(GLO)- Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát lệnh truy nã đối tượng Phùng Thị Ngọc Hiền về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đối tượng Phùng Thị Ngọc Hiền (SN 1987; trú tại 02/05 Võ Văn Tần, tổ 3, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku); căn cước công dân số 064187008158, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an cấp ngày 26-4-2022; nghề nghiệp tự do.

Đặc điểm nhận dạng: Chiều cao: lm65cm; Màu da: Trắng; Tóc: Đen; Lông mày: thưa; Sống mũi: Thẳng; Dái tai: Nhỏ.

Tội danh bị khởi tố: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối tượng, Phùng Thị Ngọc Hiền bỏ trốn tháng 9-2023; chỗ ở trước khi trốn: 115 Bà Huyện Thanh Quan, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan CSĐT thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0694.329.109 hoặc Điều tra viên Vương Quốc Hoàng, số điện thoại: 0966.638.386) để xử lý theo quy định.