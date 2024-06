Công an tỉnh Gia Lai tìm bà Phùng Thị Ngọc Hiền và Nguyễn Thị Lệ Thương liên quan tố giác tội phạm

Cụ thể, tại Quyết định số 23/QĐTT-CSĐT-D1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh truy tìm bà Phùng Thị Ngọc Hiền (SN 1987; số căn cước công dân 064187008558 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an cấp ngày 26-4-2022); quê quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; đăng ký thường trú tại 02/05 Võ Văn Tần (tổ 3, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vì liên quan tố giác tội phạm.

Cùng với đó, tại Quyết định số 22/QĐTT-CSĐT-D1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh truy tìm bà Nguyễn Thị Lệ Thương (SN 1987; số căn cước công dân 052187018106 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an cấp ngày 10-5-2021); quê quán thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; thường trú tại 114/1/24 Lê Duẩn, tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cả 2 đối tượng trên là người bị tố giác về tội phạm hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết tố giác về tội phạm.

Để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai; Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm bà Phùng Thị Ngọc Hiền và Nguyễn Thị Lệ Thương. Khi tìm thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP, Pleiku, Gia Lai; số điện thoại 0694.329.109-0966.638.386 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng).