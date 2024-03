Công an TP. Pleiku truy tìm ông Nguyễn Văn Phương liên quan tố giác tội phạm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku) vừa có quyết định truy tìm ông Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) liên quan đến tố giác tội phạm.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku) đang giải quyết việc ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1965, trú tại làng Khô Roa, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) tố giác ông Nguyễn Văn Phương có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tố giác về tội phạm, cơ quan Công an không rõ người bị tố giác đang ở đâu, làm gì.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku) đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp truy tìm ông Nguyễn Văn Phương. Khi tìm thấy ông Phương, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP. Pleiku (số 11 đường Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, số điện thoại: 02693.821.625; gặp Điều tra viên thụ lý Trần Nam Trung, số điện thoại 0983.067.679) hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng để giải quyết theo quy định của pháp luật