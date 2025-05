Tạm giam đối tượng hiếp dâm 2 phụ nữ đi rẫy

(GLO)- Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Đinh Khoái (SN 1996, trú tại làng Lợt, xã Kông Bờ La, huyện Kbang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, trưa 19-5, Tổ điều tra khu vực 2 (Công an tỉnh)-nhận được tin báo của Công an xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) về việc chị Đ.T.P (SN 1992, trú tại xã Kông Lơng Khơng) bị một đối tượng lạ mặt thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, chị P. đang đi lấy củi ở khu vực rẫy bạch đàn thuộc làng Kdâu (xã Kông Lơng Khơng) thì bị một đối tượng nam tiếp cận rồi dùng vũ lực khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ trốn.

Đối tượng Đinh Khoái đã bị bắt giữ sau 2 ngày thực hiện hành vi hiếp dâm chị P. Ảnh: Duy Hải

Hoảng loạn, lo lắng trước sự manh động của đối tượng, chị P. đã đến Công an xã Kông Lơng Khơng trình báo. Theo đó, chị P. không hề quen biết đối tượng. Chị chỉ nhận dạng kẻ này là nam giới, nghi là người Bahnar khoảng 30 tuổi, dáng gầy, cao khoảng 1,65 m, mặc áo thun đen, quần dài rằn ri, đi dép xốp đen, điều khiển xe máy giống loại Yamaha Exciter đã tháo bửng hai bên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ điều tra hình sự khu vực 2 đã báo cáo Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh xác định đây là vụ việc nguy hiểm, đối tượng thực hiện hành vi táo tợn, manh động, gây dư luận xấu khiến người dân hoang mang, đặc biệt là với các phụ nữ.

Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ điều tra khu vực 2 chủ trì, khẩn trương phối hợp với Công an xã Kông Lơng Khơng, Công an xã Kông Bờ La, Công an xã Tơ Tung (huyện Kbang) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Thượng tá Đậu Công Sơn-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ trưởng Tổ điều tra khu vực 2-cho biết: “Toàn bộ quy trình điều tra được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm đấu tranh đến cùng với loại tội phạm xâm hại phụ nữ trên địa bàn”.

Cũng theo Thượng tá Sơn, qua công tác vận động quần chúng, lực lượng Công an xác định, trước đó vào tháng 4-2023, trên địa bàn làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng) cũng đã xảy ra 1 vụ việc tương tự và đối tượng có đặc điểm nhận dạng tương đối giống với kẻ đã hiếp dâm chị P.

Cụ thể, khoảng 9 giờ một ngày tháng 4-2023, chị Đ.T.H (SN 1980) đang đi chăn bò ở khu vực nương rẫy vắng người qua lại trong làng Kgiang thì có 1 đối tượng nam giới lạ mặt tiếp cận buông lời trêu ghẹo. Đối tượng này đã áp sát ôm đè chị H. xuống dưới đất rồi có hành vi dâm ô với chị nhằm thực hiện việc giao cấu.

Tuy nhiên, chị H. đã chống cự, đạp vào bụng đối tượng, đồng thời la hét khiến đối tượng hoảng sợ bỏ chạy. Bản thân chị H. sau khi xảy ra vụ việc đã hoảng sợ, xấu hổ nên không kể cho người khác biết. Khi nắm được thông tin về việc chị P. cũng bị hiếp dâm nên chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo và đưa ra những dữ liệu quan trọng nhằm giúp lực lượng Công an khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Đối tượng Đinh Khoái tại khu vực rẫy mà y thực hiện hành vi đồi bại với chị H. Ảnh: Duy Hải

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm sớm nhất tìm ra hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21-5, lực lượng Công an đã xác định đối tượng gây án là Đinh Khoái.

Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, đối tượng Đinh Khoái đã đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận hành vi đã hiếp dâm chị P. và chị H. Đối tượng khai trong quá trình di chuyển trên đường nhận thấy các nạn nhân là phụ nữ ở trong khu vực vắng vẻ nên nảy sinh ý định đồi bại. Hắn quan sát xung quanh, sau đó tiếp cận dùng lời lẽ, hành động, vũ lực để khống chế nhằm thực hiện hành vi giao cấu.