Đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Chiều 27-1, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đến kiểm tra, thăm, chúc Tết tại đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra, thăm chúc tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Công Cường

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng trong thời gian qua và phương án bảo đảm sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng được thực hiện chặt chẽ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Cường

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận và biểu dương những kết quả Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; chăm lo đời sống của nhân dân trên địa bàn, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trao quà tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Công Cường

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trao quà tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; chúc đơn vị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.