Bộ Y tế hướng dẫn khử trùng nước uống trong mùa mưa bão

(GLO)- Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương sử dụng một số hóa chất thông dụng như Cloramin B và Aquatabs 67mg để xử lý nước uống cho người dân trong mùa mưa bão.

Biện pháp này nhằm phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Theo đó, người dân có thể khử trùng nước uống tại hộ gia đình bằng cách sử dụng 1 viên Cloramin B 0,25 g cho 25 lít nước hoặc 1 viên Aquatabs 67 mg cho 20 lít nước.

Cách khử trùng nước uống tại hộ gia đình bằng Cloramin B và Aquatabs. Ảnh/Nguồn: baotintuc.vn

Với các nguồn nước dùng chung như giếng hoặc bể chứa tập thể, cần dùng bột Cloramin hay Clorua vôi theo liều lượng 10 mg/lít nước. Và việc khử trùng này cần phải có cán bộ y tế hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Cụ thể, với thùng 30 lít có thể pha 0,5 g bột Cloramin B loại 27% Clo hoạt tính, hoặc 0,4 g Clorua vôi 20%, hoặc 0,12 g Clorua vôi 70%.

Đối với thùng 300 lít nước, cần khoảng 1/3 thìa bột Cloramin B loại 27% Clo hoạt tính (1 thìa canh đầy bột Cloramin B tương đương 10 g).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế khuyến cáo, nước nên được lọc, lắng trước khi khử trùng và đun sôi trước khi uống; dụng cụ chứa nước phải sạch sẽ, có nắp đậy kín.

Việc khử trùng đúng cách sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong và sau mưa lũ.