Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn dự kiến thành lập 6 khoa chuyên môn

(GLO)- Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, năm 2026, đơn vị dự kiến thành lập 6 khoa chuyên môn từ 3 khoa trước đó nhằm nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Cụ thể, trong quý I-2026, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn sẽ tách Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng để thành lập 2 khoa mới là Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Thăm dò chức năng; đồng thời tách Khoa Liên chuyên khoa để thành lập Khoa Tai Mũi Họng và Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt.

Đến quý IV-2026, Bệnh viện tiếp tục tách Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa để thành lập Khoa Nội Tim mạch và Khoa Lão khoa.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tiếp nhận kỹ thuật mới từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Các khoa sau khi thành lập sẽ góp phần chuyên môn hóa công tác điều trị, nâng cao hiệu quả phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn là bệnh viện hạng II, tuyến cơ bản trực thuộc Sở Y tế, với nhiệm vụ trọng tâm là khám bệnh, chữa bệnh.

Năm 2025, Bệnh viện thực hiện đạt các chỉ tiêu y tế cơ bản do Sở Y tế giao, nhiều chỉ tiêu vượt so với năm 2024; công tác khám - chữa bệnh luôn được duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng.