Cả nước ghi nhận 54.000 ca tay chân miệng, xu hướng gia tăng

(GLO)- Ngày 3-10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng-chống bệnh tay chân miệng. Trong 9 tháng năm 2025, cả nước ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc bệnh và hiện đang có xu hướng gia tăng.

Theo đó, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc bệnh tay chân miệng liên tục tăng cao tại một số địa phương gồm: TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi. Ảnh: Như Nguyện

Số trường hợp mắc bệnh chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 98,6%); trong đó, hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 93,4%).

Để tăng cường phòng-chống bệnh tay chân miệng, giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong và không để dịch bệnh lan rộng, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng-chống bệnh tay chân miệng.

Đồng thời, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh.

Bên cạnh đó, phối hợp với ngành Giáo dục triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng-chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

Thường xuyên khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ là một trong những biện pháp phòng-chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục mầm non. Ảnh: Mộc Trà

Ngành Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện; lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Ngoài ra, thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác.

Cùng với đó, ngành Y tế cần tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát, phối hợp và hỗ trợ các địa phương; có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng-chống dịch bệnh.