Cục Quản lý Dược thu hồi toàn quốc lô thuốc Aclon do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

G.B (Theo nld.com.vn, vnexpress.net)

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi toàn quốc lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp Aclon (Aceclofenac 100 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý Dược thu hồi toàn quốc lô thuốc Aclon do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Cục Quản lý Dược thu hồi toàn quốc lô thuốc Aclon do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh nguồn NLĐO

Theo quyết định, Cục yêu cầu thu hồi lô thuốc viên nén bao phim Aclon mang số đăng ký lưu hành VD-18521-13, số lô ACT3003, ngày sản xuất 28-4-2023, có hạn dùng đến ngày 27-4-2026. Sản phẩm bị thu hồi này do Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo sản xuất.

Thuốc Aclon được chỉ định để giảm đau và kháng viêm trong điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp...

Mẫu thuốc của Aclon không đạt tiêu chuẩn ở nhiều chỉ tiêu quan trọng theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh; gồm: độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước và định lượng. Theo các vi phạm này, lô thuốc Aclon vi phạm chất lượng mức độ 2 - mức có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn sử dụng.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp ngừng kinh doanh, biệt trữ toàn bộ lô thuốc Aclon còn tồn tại, đồng thời báo cáo tình hình phân phối tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở khám-chữa bệnh trong vòng 7 ngày kể từ 23-3 và gửi kết quả thu hồi trong vòng 3 ngày sau khi hoàn tất.

Ngoài ra, Công ty phải thông báo thu hồi tới tất cả các đơn vị liên quan, tổ chức thu hồi toàn bộ lô thuốc trong 15 ngày.

Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo có trách nhiệm chi trả mọi chi phí thu hồi, xử lý thuốc và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định.

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc ngừng bán, thu hồi và trả lại lô thuốc; cơ sở y tế và người sử dụng ngừng kê đơn, sử dụng sản phẩm này.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế Đồng Nai có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, đánh giá hiệu quả và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Cùng đó, Sở Y tế các địa phương thông báo rộng rãi và xử lý các đơn vị vi phạm.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nên tránh các loại trái cây họ cam quýt khi dùng chung với cà phê. Ảnh: AI

Những thực phẩm nên tránh khi uống cà phê

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà phê là thức uống phổ biến với nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau nên tránh khi uống cà phê vì có thể làm giảm hiệu quả của cà phê hoặc gây hại cho sức khỏe nếu tiêu thụ cùng lúc.

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Sức khỏe

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Sức khỏe

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Dinh dưỡng

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Cần sự chung tay của cộng đồng

Sức khỏe

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Dinh dưỡng

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

