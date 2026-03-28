Bệnh viện Mắt Cao Nguyên cập nhật những tiến bộ khoa học trong điều trị nhãn khoa

(GLO)- Sáng 28-3, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi sinh hoạt khoa học, cập nhật những tiến bộ trong điều trị nhãn khoa. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa.

Tại buổi sinh hoạt, Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Nguyên nhấn mạnh, hoạt động có ý nghĩa quan trọng với sự tham dự của các bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, cùng các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ y tế. Đây là dịp để nền tảng học thuật, kinh nghiệm lâm sàng, công nghệ tiên tiến kết nối với nhau.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trình bày 5 bài báo cáo khoa học; đồng thời chia sẻ, thảo luận về kinh nghiệm điều trị, ứng dụng công nghệ trong phẫu thuật hiện đại, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong điều trị nhãn khoa.

Kết thúc chương trình, đại diện Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam đã trao chứng nhận phòng chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa đạt chuẩn quốc tế cho Bệnh viện Mắt Cao Nguyên - đơn vị đầu tiên trong khu vực Tây Nguyên triển khai giải pháp toàn diện Carl Zeiss về chẩn đoán, điều trị, theo dõi các bệnh lý đáy mắt và Glaucoma.