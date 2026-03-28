Bệnh viện Mắt Cao Nguyên cập nhật những tiến bộ khoa học trong điều trị nhãn khoa

(GLO)- Sáng 28-3, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi sinh hoạt khoa học, cập nhật những tiến bộ trong điều trị nhãn khoa. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa.

Tại buổi sinh hoạt, Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Nguyên nhấn mạnh, hoạt động có ý nghĩa quan trọng với sự tham dự của các bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, cùng các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ y tế. Đây là dịp để nền tảng học thuật, kinh nghiệm lâm sàng, công nghệ tiên tiến kết nối với nhau.

Quang cảnh buổi sinh hoạt khoa học. Ảnh: Sơn Ca

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trình bày 5 bài báo cáo khoa học; đồng thời chia sẻ, thảo luận về kinh nghiệm điều trị, ứng dụng công nghệ trong phẫu thuật hiện đại, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong điều trị nhãn khoa.

Kết thúc chương trình, đại diện Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam đã trao chứng nhận phòng chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa đạt chuẩn quốc tế cho Bệnh viện Mắt Cao Nguyên - đơn vị đầu tiên trong khu vực Tây Nguyên triển khai giải pháp toàn diện Carl Zeiss về chẩn đoán, điều trị, theo dõi các bệnh lý đáy mắt và Glaucoma.

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

