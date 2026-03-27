Công bố hoàn thành ký kết về hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Bình Định

(GLO)- Sáng 27-3, tại Bệnh viện Bình Định (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ công bố hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Bình Định và Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, chương trình hợp tác tập trung vào các nội dung chính: Hỗ trợ công tác sản khoa an toàn bao gồm làm mẹ an toàn; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; Giảm tỷ lệ tử vong mẹ và sơ sinh; Hợp tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực qua các buổi tập huấn online hàng tháng; Hỗ trợ rút kinh nghiệm chuyên môn và hội chẩn hàng tháng; Hỗ trợ đào tạo chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung.

Hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Bình Định và Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Kim Hường

Là đơn vị tuyến đầu, Bệnh viện Từ Dũ không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị mà còn có sứ mệnh lan tỏa kỹ thuật y khoa đến các địa phương. Việc hợp tác cùng Bệnh viện Bình Định nhằm hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ khoảng cách y tế giữa các tuyến, giúp người dân Gia Lai tiếp cận kỹ thuật nội soi nâng cao ngay tại quê nhà.

Thông qua chuyển giao kỹ thuật trực tiếp và đào tạo trực tuyến, Bệnh viện Từ Dũ cam kết đồng hành cùng Bệnh viện Bình Định trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho người bệnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Từ Dũ) chia sẻ về nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Kim Hường

Sự hợp tác với Bệnh viện Từ Dũ là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển chuyên môn sâu của Bệnh viện Bình Định. Hiện Bệnh viện Bình Định có quy mô 600 giường bệnh với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống thiết bị y tế hiện đại.

Với sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ chuyên gia từ bệnh viện Từ Dũ, cộng với sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật, Bệnh viện Bình Định có điều kiện nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em tại địa phương trong thời gian tới.

Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung cho các bác sĩ Bệnh viện Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Sau lễ công bố, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung cho Bệnh viện Bình Định. Phẫu thuật nội soi hiện được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị nhiều bệnh lý sản phụ khoa nhờ ưu điểm xâm lấn tối thiểu, ít đau, thời gian hồi phục nhanh và tính thẩm mỹ cao.

Việc làm chủ kỹ thuật này không chỉ nâng cao trình độ của đội ngũ y, bác sĩ mà còn bảo đảm người bệnh được điều trị an toàn, hiệu quả với chi phí tối ưu ngay tại Gia Lai.