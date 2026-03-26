(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị. Ảnh: ĐVCC

Máy siêu âm điều trị có giá 163 triệu đồng. Việc bổ sung trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời giúp người dân, nhất là người khuyết tật và các nhóm yếu thế, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Tại lễ tiếp nhận, lãnh đạo Trung tâm Y tế Hoài Nhơn bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức, đối tác. Sự hỗ trợ ý nghĩa này góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe bền vững cho cộng đồng.