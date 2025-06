Đảo ngọc của Việt Nam lọt top 3 hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025

Travel + Leisure - Tạp chí du lịch danh tiếng toàn cầu, có lượng độc giả lớn với gu du lịch cao cấp - vừa công bố Giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2025. Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các điểm đến sang trọng ở khu vực có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh, dựa trên các tiêu chí về dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm cá nhân hóa.

Tại hạng mục hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025, Phú Quốc xếp thứ ba, vượt qua nhiều địa danh nổi bật như Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia) hay Sumba (Indonesia).

Trong các hòn đảo của Việt Nam, Phú Quốc có diện tích lớn nhất, nổi tiếng với các bãi biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao với màu cát trắng mịn như kem, thiên nhiên ôn hòa và biển êm, nước trong vắt. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, đảo Ngọc còn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do sở hữu nhiều hệ sinh thái giải trí mang tính biểu tượng, các trải nghiệm văn hóa - lịch sử thú vị, những lựa chọn nghỉ dưỡng đa dạng từ bình dân đến siêu sang.

Không chỉ giải thưởng này, Phú Quốc từng nhiều lần được truyền thông quốc tế vinh danh. Từ đầu năm 2025 đến nay, đảo ngọc Phú Quốc liên tục nhận tin vui từ các tạp chí, chuyên trang và các hãng tin trên thế giới, khi được bình chọn ở những thứ hạng cao.