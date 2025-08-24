Về phố biển Quy Nhơn để cảm nhận hồn quê đất võ

(GLO)- Đặt chân đến homestay Sông Suối ở phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), du khách không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của biển xanh-cát trắng-nắng vàng, mà còn có những trải nghiệm thú vị và cảm nhận sâu sắc hồn quê đất võ.

Không gian quê ở phố biển

Nằm trên con đường nhỏ của phố biển Quy Nhơn, homestay Sông Suối (số 18 Hải Thượng Lãn Ông) là điểm dừng chân thú vị đối với du khách. Không chỉ là nơi lưu trú, khi đến đây, du khách còn được anh Huỳnh Vũ Trí (chủ homestay) thiết kế những tour trải nghiệm về miền "đất võ, trời văn".

Anh Trí chia sẻ: “Tôi muốn du khách không chỉ nghỉ ngơi, mà còn thực sự cảm nhận được đời sống văn hóa của người dân bản địa. Đến với homestay Sông Suối sẽ là một hành trình trải nghiệm thú vị”.

Anh Huỳnh Vũ Trí cùng nhân viên sửa soạn không gian để đón khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gần đây, anh Trí đã phối hợp cùng một số nghệ nhân đưa các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa quê hương đến gần hơn với du khách. Nhờ vậy, homestay của anh trở thành điểm hẹn văn hóa mộc mạc, kết nối lưu giữ hồn quê đất võ.

Anh Huỳnh Vũ Trí (đứng) giới thiệu những hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong thời gian lưu lại homestay Sông Suối, du khách còn được anh Trí dẫn tới nhà nghệ nhân Huỳnh Thị Thể (95 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Sáu (số 22 Đặng Văn Ngữ, phường Quy Nhơn) để tận mắt xem quy trình làm nón lá.

Mẹ con nghệ nhân Huỳnh Thị Thể trình diễn nghề làm nón lá. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dù ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng đôi mắt cụ Thể vẫn tinh anh khi xỏ chỉ vào kim không cần mang kính. Những tàu lá cọ mỏng được khéo léo đặt lên vành tre, bàn tay cụ thoăn thoắt chằm từng đường kim, mũi chỉ giới thiệu với du khách về chiếc nón lá Gò Găng.

Cụ Thể chia sẻ: “Làm nón là nghề truyền thống của xứ Gò Găng quê tôi (nay là phường An Nhơn Bắc-PV). Làng nghề truyền thống làm nón lá được truyền lại cho con cháu ngày nay gìn giữ. Được hướng dẫn du khách trải nghiệm cách duỗi lá, chằm nón, tôi thấy vui lắm! Nhờ vậy, nghề xưa không bị lãng quên”.

Du khách hào hứng trải nghiệm chằm nón. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lần thứ hai đến phố biển Quy Nhơn, chị Lê Thu Vân (quê ở Đà Nẵng, Việt kiều Mỹ) càng thêm yêu mến mảnh đất và con người nơi đây. Chị Vân tâm tình: “Đợt này đến Quy Nhơn được thưởng thức nhiều món ẩm thực ngon, tận tay làm thử nón lá mới thấy công phu đến thế. Không chỉ vậy, tôi xem biểu diễn võ thuật, vui hội bài chòi dân gian trong một không gian gần gũi, giản dị”.

Trải nghiệm duỗi lá làm nón mang lại cảm xúc thú vị cho du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trải nghiệm văn hóa, lưu giữ hồn quê

Không chỉ tìm hiểu nghề làm nón lá, du khách còn hòa vào không gian vui nhộn của hội bài chòi dân gian. Trong tiếng gõ mõ, nhịp phách rộn rã hòa cùng tiếng hô thai của nghệ nhân, cả sân nhà vang lên tiếng cười giòn giã của du khách.

Du khách hòa cùng niềm vui trong hội đánh bài chòi dân gian. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nghệ nhân bài chòi Nguyễn Thị Mười (xã Tuy Phước Bắc) vui vẻ cho biết: “Bài chòi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân đất võ trong những dịp lễ, Tết. Bây giờ, nghệ thuật bài chòi được đưa vào phục vụ du khách là cách quảng bá di sản rất hay”.

Không chỉ cùng mẹ giới thiệu về nghề làm nón, nghệ nhân Nguyễn Thị Sáu còn khiến du khách bất ngờ khi chị còn biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, với những đường quyền mạnh mẽ, múa đại đao, song kiếm đẹp mắt và nhận những tràng vỗ tay giòn giã từ du khách.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Sáu biểu diễn võ cổ truyền Bình Định cho du khách xem. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nghệ nhân Nguyễn Thị Sáu cho hay: “Tôi rất vui khi được quảng bá những nét đẹp văn hóa của quê hương “Ai về Bình Định mà coi/Con gái Bình Định bỏ roi, đi quyền”. Đất Võ không chỉ hấp dẫn du khách bởi sự hào sảng, mà còn bởi những giá trị di sản văn hóa phi vật thể vang danh”.

Dù không sõi tiếng Việt, nhưng chị Huỳnh Thiên Thanh (người Đức gốc Việt) xúc động nói: “Mẹ tôi là người Quy Nhơn. Trước đây, tôi chưa được về Quy Nhơn nên không biết nhiều. Lần đầu về thăm quê được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như thế này, tôi rất ấn tượng và có phần tự hào để về Đức kể lại với các bạn rằng quê tôi có nhiều nét đẹp văn hóa như vậy”.

Nếu võ cổ truyền mang đến hào khí, thì hát bội lại đưa du khách về với hồn cốt nghệ thuật truyền thống. Trong không gian mộc mạc, nghệ nhân Trần Ngọc Vân trang trí những chiếc mặt nạ hát bội do mình làm ra để quảng bá, giới thiệu về một loại hình truyền thống đặc trưng của đất võ. “Được quảng bá cho du khách nghe và hiểu thêm về di sản hát bội quê hương, tôi thấy như mình đang góp phần lưu giữ hồn cốt của nghệ thuật cổ truyền của quê mình”, anh Vân chia sẻ.

Không gian trải nghiệm tìm hiểu mặt nạ hát bội Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Kết thúc chuyến trải nghiệm, trước khi du khách trở về homestay Sông Suối, những câu chuyện đời thường xen lẫn tiếng cười rộn rã, cái bắt tay thật chặt chia tay cùng nghệ nhân và lời hẹn quay lại Quy Nhơn khi có dịp. Tất cả đều để lại những ấn tượng đậm sâu trong hành trình trải nghiệm giản dị nhưng đong đầy cảm xúc.

Anh Huỳnh Vũ Trí chia sẻ thêm: “Tôi đang thiết kế thêm tour đưa du khách trải nghiệm Tiểu chủng viện Làng Sông, tháp Bình Lâm, làng nghề làm bánh tráng, Cồn Chim. Mong muốn của tôi là homestay Sông Suối không chỉ góp phần đưa hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Gia Lai lan tỏa xa hơn, mà còn là điểm hẹn để du khách sống trọn trong hồn quê đất võ”.