Mùa hoa dong riềng bên núi Chư Đang Ya

(GLO)- Những ngày này, đến khu vực núi lửa Chư Đang Ya (làng Ia Gri, xã Biển Hồ) du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc đỏ hoa dong riềng trải dài trên khắp triền đồi tô điểm cho vùng đất đỏ cao nguyên.

Mỗi mùa, Chư Đang Ya lại mang những đặc trưng riêng níu chân du khách thích xê dịch tìm đến mà nao lòng. Đã đến nơi này khá nhiều lần, nhưng vào mỗi thời điểm tôi lại cảm nhận mỗi vẻ đẹp riêng. Vùng đất này biến đổi theo mùa, với riêng tôi, Chư Đang Ya mùa nào cũng đẹp.

Sắc đỏ của hoa dong riềng nổi bật trên tấm thảm xanh mướt. Ảnh: V.T.T

Khoảng tháng 3 hằng năm, nông dân làng Ia Gri bắt đầu canh tác trồng dong riềng. Từ khoảng tháng 8 đến tháng 10, từng luống dong riềng nở hoa rực rỡ cả một vùng đất cao nguyên nắng gió. Thời điểm này, dọc đường men theo triền núi, du khách sẽ được ngắm những luống dong riềng trổ hoa đỏ thắm, hoa rực rỡ đậm sắc nhất là khi nắng lên ươm vàng khiến từng nhánh hoa thêm phần nhuận sắc mà vươn lên nền trời xanh.

Đến gần cuối năm, người dân sẽ đi vào thu hoạch củ để chế biến làm bột miến dong, sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Từng cánh hoa mỏng manh vươn lên nền trời. Ảnh: V.T.T

Dong riềng là giống cây thân thảo còn có tên gọi khác là cây môn chuối hoặc cây khoai chuối. Hoa dong riềng thường mọc thành từng cụm, vươn lên từ các nhánh, có nụ nhỏ, dài, đầu hoa hơi loe ra. Lá dong riềng có màu xanh phơn phớt tím ở viền lá, hình dạng gần giống lá dong. Đặc biệt, ở phần cuống bông lại có một túi mật, nếm ở đầu lưỡi sẽ thấy vị ngòn ngọt rất đặc trưng thu hút ong bướm khắp nơi tìm đến hút mật tạo nên vũ khúc hoan ca giữa mênh mang núi đồi.

Con đường dẫn lối vào núi lửa đẹp như một bức tranh đồng quê thanh bình. Men theo lối vào dưới chân núi, được dệt nên bởi từng luống hoa dong riềng lung linh trong nắng, tôi chậm rãi thưởng hoa. Từng luống hoa trải dài về phía chân trời, nắng càng xanh, sắc hoa càng đậm đà vươn lên tạo nên một khung cảnh thơ mộng và đẹp mắt.

Chư Đang Ya là dấu tích của một miệng núi lửa đã tắt. Trải qua hàng triệu năm, nham thạch núi lửa đã để lại cho Chư Đang Ya một vùng đất bazan màu mỡ khiến cho cây cối nơi đây xanh tốt quanh năm. Xen kẽ với sắc đỏ dong riềng là màu xanh ngắt của những luống ngô, khoai, bí đỏ... được người dân canh tác quanh khu vực này.

Không chỉ là loài cây mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương, những cánh đồng hoa dong riềng còn là điểm đến hấp dẫn dành cho những ai muốn tìm về với không gian thiên nhiên tươi đẹp.

Sáng sớm, khi những giọt sương còn vươn trên lá, từng nhánh hoa mảnh mai long lanh được hưởng trọn tinh hoa của đất trời kiêu hãnh vươn mình khoe sắc. Cảnh vật lúc này như thực như mơ, giữa không gian xanh lãng đãng vẽ nên một cảnh quan tuyệt đẹp giữa chốn núi đồi xanh thẳm.

Nắng chiều, sắc hoa thắm đượm làm cho khung cảnh thêm phần đặc biệt. Từng nhánh hoa đỏ nhẹ nhàng len lỏi giữa những búp lá xanh. Sắc hoa đỏ kết thành từng chùm, thảm hoa cứ thế làm nền cho người yêu hoa nép mình giữa thiên nhiên, thả hồn theo gió trời, cùng lưu lại những khoảnh khắc, ghi dấu một mùa hoa đỏ bên núi Chư Đang Ya.

Chư Đang Ya mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Ảnh: V.T.T

Khó ai có thể cưỡng lại được hương sắc của các loại hoa khi vào độ rực rỡ nhất. Vẻ đẹp của hoa có tác dụng chữa lành và xoa dịu tâm hồn, lòng người thưởng hoa được nhẹ nhàng, an nhiên. Bởi vậy, du lịch theo mùa hoa là loại hình được ưa chuộng và trở thành xu hướng hiện nay. Thưởng ngoạn mùa hoa dong riềng bên núi Chư Đang Ya là một lựa chọn hấp dẫn dành cho du khách, mang lại cảm xúc thăng hoa, góp phần làm đẹp thêm cho mỗi chuyến đi.

Khi được khai thác đúng hướng, cân bằng giữa phát triển du lịch và môi trường, du lịch theo mùa hoa dong riềng ở ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya không chỉ tạo ra nét riêng biệt cho điểm đến này, mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch xanh gắn với bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa địa phương.

Qua mùa hoa dong riềng đỏ thắm, vào khoảng tháng 10 hằng năm, đến với nơi này, du khách lại được hòa mình giữa bạt ngàn hoa dã quỳ vàng hoang dại trải dài tít tắp từ chân núi lên đến đỉnh đồi. Là món quà mùa khô tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho điểm đến ấn tượng này.

Và khi những mùa hoa về bên núi, lữ khách xuyến xao mà tìm đến vẻ đẹp giữa thiên nhiên núi đồi.